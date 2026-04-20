Ze świata Kończą się zapasy paliwa. Rząd rozważa wprowadzenie pracy zdalnej

Strajki w Irlandii przeciwko rosnącym cenom paliw Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Norwegia, jako kluczowy dostawca energii dla Europy, posiada strategiczne rezerwy paliw pokrywające 20 dni zapotrzebowania. Zapasy są ponad czterokrotnie mniejsze niż w sąsiedniej Szwecji czy Finlandii, które dysponują rezerwami na 90 dni.

Premier Jonas Gahr Stoere powiedział, że rząd rozważa powszechne wprowadzenie pracy zdalnej. Pomoże to zmniejszyć mobilność obywateli i zredukować popyt na paliwa transportowe.

Problemy z paliwem

Według danych norweskiego urzędu statystycznego SSB, Norwegia pobiła w marcu rekord. Kraj sprzedał za granicę 56,6 mln baryłek ropy, o 27,3 proc. więcej niż rok wcześniej. Średnia cena baryłki norweskiej ropy w marcu wyniosła około 97 dolarów.

Największymi odbiorcami norweskiej ropy pozostają państwa europejskie, zwłaszcza Wielka Brytania, Niemcy i Holandia. Gaz trafia niemal w całości do Europy, głównie do Niemiec, Wielkiej Brytanii, Belgii, Francji, Danii, Holandii oraz Polski, dla której Norwegia, po uruchomieniu Baltic Pipe, stała się jednym z kluczowych dostawców i odpowiada za około jedną trzecią importu gazu.

Choć ropa w minionym miesiącu stała się głównym źródłem nadzwyczajnych dochodów Norwegii, to państwo może mieć problemy z zapasem paliwa. W opublikowanej w weekend rozmowie z dziennikiem "Aftenposten" Stoere przyznał, że dotychczasowa strategia bezpieczeństwa opierała się na błędnym założeniu.

- Jako kraj wydobywający surowce polegaliśmy na ciągłości produkcji i bliskości własnych rafinerii. W czasach stabilizacji uznawano to za wystarczające zabezpieczenie, co pozwoliło na utrzymywanie niskich stanów magazynowych – tłumaczył szef rządu.

Blokada cieśniny Ormuz i gwałtowny wzrost cen ropy po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie pokazały brak odpowiedniej infrastruktury dla gotowych paliw w Norwegii. Kraj, który w marcu 2026 roku zanotował historyczny rekord przychodów z eksportu ropy i gazu, nie jest w stanie zagwarantować stabilności dostaw na rynek wewnętrzny - oceniają norweskie media.

OGLĄDAJ: TVN24 HD