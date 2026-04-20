Kończą się zapasy paliwa. Rząd rozważa wprowadzenie pracy zdalnej

Strajki w Irlandii przeciwko rosnącym cenom paliw
Norwegia ma rezerwy paliw na 20 dni - poinformował premier Jonas Gahr Stoere w rozmowie z dziennikiem "Aftenposten". Rząd rozważa wprowadzenie pracy zdalnej.

Norwegia, jako kluczowy dostawca energii dla Europy, posiada strategiczne rezerwy paliw pokrywające 20 dni zapotrzebowania. Zapasy są ponad czterokrotnie mniejsze niż w sąsiedniej Szwecji czy Finlandii, które dysponują rezerwami na 90 dni.

Premier Jonas Gahr Stoere powiedział, że rząd rozważa powszechne wprowadzenie pracy zdalnej. Pomoże to zmniejszyć mobilność obywateli i zredukować popyt na paliwa transportowe.

Problemy z paliwem

Według danych norweskiego urzędu statystycznego SSB, Norwegia pobiła w marcu rekord. Kraj sprzedał za granicę 56,6 mln baryłek ropy, o 27,3 proc. więcej niż rok wcześniej. Średnia cena baryłki norweskiej ropy w marcu wyniosła około 97 dolarów.

Największymi odbiorcami norweskiej ropy pozostają państwa europejskie, zwłaszcza Wielka Brytania, Niemcy i Holandia. Gaz trafia niemal w całości do Europy, głównie do Niemiec, Wielkiej Brytanii, Belgii, Francji, Danii, Holandii oraz Polski, dla której Norwegia, po uruchomieniu Baltic Pipe, stała się jednym z kluczowych dostawców i odpowiada za około jedną trzecią importu gazu.

Choć ropa w minionym miesiącu stała się głównym źródłem nadzwyczajnych dochodów Norwegii, to państwo może mieć problemy z zapasem paliwa. W opublikowanej w weekend rozmowie z dziennikiem "Aftenposten" Stoere przyznał, że dotychczasowa strategia bezpieczeństwa opierała się na błędnym założeniu.

- Jako kraj wydobywający surowce polegaliśmy na ciągłości produkcji i bliskości własnych rafinerii. W czasach stabilizacji uznawano to za wystarczające zabezpieczenie, co pozwoliło na utrzymywanie niskich stanów magazynowych – tłumaczył szef rządu.

Blokada cieśniny Ormuz i gwałtowny wzrost cen ropy po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie pokazały brak odpowiedniej infrastruktury dla gotowych paliw w Norwegii. Kraj, który w marcu 2026 roku zanotował historyczny rekord przychodów z eksportu ropy i gazu, nie jest w stanie zagwarantować stabilności dostaw na rynek wewnętrzny - oceniają norweskie media.

Źródło: PAP

Natalia Kieszek
