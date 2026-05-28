Ze świata Będą podwyżki płac. Jest porozumienie po długim strajku Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Rosną obawy o ceny paliw w wakacje. Komentarze ekspertów i polityków Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: INTREEGUE Photography/Shutterstock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Główna centrala związkowa Fellesforbundet i organizacja pracodawców NHO Reiseliv poinformowały o osiągnięciu porozumienia. Związkowcy wywalczyli podwyżki płac o ok. 10-15 koron (4-6 złotych) za godzinę oraz czteromiesięczną zaliczkową wypłatę chorobowego, którą pokrywać będą pracodawcy.

Według Fellesforbundet porozumienie oznacza "realny wzrost płac" także dla najniżej zarabiających pracowników branży. Korzystniejsze zasady rozliczania zwolnień lekarskich i wypłaty zasiłków chorobowych mają wejść w życie od czerwca 2027 roku.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Norwegowie mają dość. Strajk objął cały kraj

Niezadowolenie pracodawców

Pracodawcy nie są zadowoleni z porozumienia. NHO Reiseliv oceniła w komunikacie, że po przyjęciu postulatów pracowników małe firmy zostaną zmuszone do wykonywania obowiązków, które powinny spoczywać na państwie.

Strajk rozpoczął się 19 kwietnia i początkowo wzięło w nim udział niemal dwa tysiące pracowników hoteli, restauracji i kantyn w Oslo i Bergen. W kolejnych dniach rozszerzono go m.in. na Trondheim, Tromsoe i Sandefjord, a później także na inne firmy w całym kraju, w tym też punkty gastronomiczne na największych lotniskach. Z powodu protestu duże zakłady przemysłowe, w tym stocznie, musiały zmienić organizację produkcji i system rotacji swoich pracowników.

OGLĄDAJ: TVN24