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Potężna awaria sparaliżowała kraj. Utrudnia pracę ratownikom

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policja norwegia
Oslo, Norwegia
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Norwegia zmaga się z poważną awarią sieci komórkowej Telenor. W czwartek po południu przestały działać telefony alarmowe policji i pogotowia, a władze wstrzymały ruch pociągów w całym kraju.

Mieszkańcy wszystkich regionów Norwegii mają problemy z wykonywaniem i odbieraniem połączeń telefonicznych. Problemy dotknęły również klientów sieci komórkowych innych niż Telenor.

Awaria zakłóciła pracę służb ratunkowych. Policja, straż pożarna i pogotowie ratunkowe mają trudności z przyjmowaniem zgłoszeń. Przestały działać telefony alarmowe.

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Apel służb

Policja wdrożyła procedury kryzysowe. Przed komisariatami w Oslo mają dyżurować umundurowani funkcjonariusze, do których mieszkańcy będą mogli zgłaszać się osobiście.

Wiele placówek pogotowia nie może odbierać zgłoszeń. Zaapelowano, aby osoby potrzebujące pomocy przychodziły bezpośrednio do placówek medycznych.

- Jeśli awaria się przedłuży, sytuacja będzie niepokojąca - powiedziała dziennikowi "VG" pielęgniarka z centrali pogotowia dla wschodniej Norwegii.

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Wstrzymany ruch pociągów w całym kraju

Awaria sparaliżowała ruch kolejowy w całym kraju. Wszystkie pociągi zostały alarmowo zatrzymane na najbliższych stacjach. Zarządca infrastruktury kolejowej przekazał w komunikacie, że wstrzymanie nastąpiło z powodu braku możliwości kontaktu ze służbami ratunkowymi. Same pociągi mają być sprawne, ale ze względów bezpieczeństwa nie mogą kontynuować jazdy.

Przyczyna awarii nie została jeszcze ujawniona. Telenor przekazał jednak, że na razie nic nie wskazuje na to, by była wynikiem ataku hakerskiego.

Do wyłączenia ruchu kolejowego w całym kraju doszło również 25 grudnia 2024 r. Przyczyną zatrzymania pociągów okazały się również problemy z łącznością. Do ostatniej awarii sieci Telenor doszło 29 września, gdy z powodów technicznych przestały działać karty SIM 20 tys. klientów. W styczniu 2026 r. usterka, której przyczyny operator nie ujawnił, wywołała liczne problemy z mobilnym internetem i połączeniami telefonicznymi w całym kraju.

Źródło: PAP
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Tagi:
NorwegiaAwariaKolejTelefonia komórkowa
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