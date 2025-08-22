100 tysięcy osób będzie mogło wygrać na loterii niższy podatek

Rząd w Oslo wymyślił nietypowy sposób na zachęcenie młodych osób do pracy. Na początku 2026 roku spośród Norwegów w wieku od 20 do 35 lat wylosuje tych, którzy będą mogli zmniejszyć swój podatek dochodowy.

W swoich założeniach program ma przekonać młodych Norwegów do tego, by po zakończeniu edukacji jak najszybciej podjęli pracę zarobkową, zamiast korzystać z systemu opieki społecznej.

Podatkowa loteria dla młodych

Jeżeli osoba mieszcząca się w tej grupie wiekowej osiąga dochód i zostanie wylosowana, podatek, jaki będzie musiała odprowadzić, zostanie obniżony nawet o 27,5 tysiąca koron (prawie 10 tys. zł).

100 tysięcy szczęśliwców będzie monitorowanych przez administrację przez okres od 3 do 5 lat, by ocenić, czy zaproponowane rozwiązanie rzeczywiście wpływa na ich aktywność zawodową i zmniejsza obciążenia systemu.

- To prawdopodobnie największy eksperyment tej skali na świecie - ocenił Simen Markussen, dyrektor Centrum Frischa, instytucji badawczej, która wraz z Ministerstwem Finansów Norwegii przygotowywała program.

Rządząca partia sama wcześniej odrzuciła podobny pomysł

Ogłoszony projekt wywołał mieszane uczucia wśród opozycyjnych wobec centrolewicowego rządu Partii Pracy stronnictw. Konserwatyści przypomnieli, że podobny pomysł przedstawili już 4 lata temu, ale rządząca dziś partia odrzuciła go.

Ane Breivik z liberalnej Venstre uznała loterię zaproponowaną przez ministra finansów Jensa Stoltenberga za "niesprawiedliwą", żądając objęcia programem wszystkich w tej grupie wiekowej.

Ku zaskoczeniu Partię Pracy wsparła prawicowa Partia Postępu. Jej rzecznik ds. gospodarczych Hans Andreas Limi podkreślił, że "praca powinna się bardziej opłacać niż przebywanie na zasiłku".

Ostateczny kształt podatkowej loterii zostanie sformułowany w budżecie na 2026 rok, który ma zostać przedstawiony parlamentowi w październiku.

Autorka/Autor:jw/dap

Źródło: PAP