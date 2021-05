USA odstąpią od sankcji na firmę budującą Nord Stream 2. Ukraina wzywa do zmiany decyzji

Ukraiński parlament w przegłosowanej w piątek odezwie wezwał Kongres USA do nałożenia sankcji na wszystkie podmioty budujące gazociąg Nord Stream 2, w tym spółkę Nord Stream AG. Wcześniej Departament Stanu powiadomił w raporcie dla Kongresu, że nie nałoży sankcji na firmę nadzorującą budowę rurociągu.

Decyzja ukraińskiego parlamentu

Rada Najwyższa Ukrainy wzywa Izbę Reprezentantów i Senat Kongresu USA do wykorzystania "wszystkich istniejących instrumentów przewidzianych przez amerykańskie prawo w celu pełnego i nieodwracalnego powstrzymania budowy gazociągu w ramach projektu Nord Stream 2 poprzez zastosowanie blokujących sankcji wobec wszystkich uczestników tego rosyjskiego projektu geopolitycznego, w tym Nord Stream AG" - napisano w odezwie, cytowanej przez agencję Interfax-Ukraina. Apel przyjęto podczas piątkowej sesji 292 głosami.

Ukraińscy deputowani wyrazili zaniepokojenie faktem, że wobec Nord Stream AG nie przewidziano sankcji. Oceniono, że NS2 "to kolejna rosyjska próba wykorzystania energetyki jako instrumentu hybrydowej wojny" oraz że gazociąg "bezpośrednio zagraża energetycznemu bezpieczeństwu zarówno Ukrainy, jak i Europy".

Według deputowanych koncentracja rosyjskich rurociągów w Morzu Bałtyckim może dać Rosji powód do aktywnej ochrony NS2, począwszy od formalnych procedur żeglugi, a następnie bardziej agresywnych zachowań, takich jak blokada statków i wpływ na handel w regionie.

"Wsteczna polityka energetyczna"

Projekt pojawił się po tym, gdy Departament Stanu w środę zmienił swoje poprzednie stanowisko i zniósł sankcje wobec firmy Nord Stream 2 AG, prowadzącej budowę drugiej części tego rurociągu z Rosji do Niemiec przez Morze Bałtyckie, oraz Matthiasa Warniga, jej szefa. Odstąpienie od sankcji tłumaczono "względami bezpieczeństwa narodowego".

- Prezydent Biden blokuje amerykańskie rurociągi, pozbawiając pracy tysiące Amerykanów, ale daje zielone światło rosyjskiemu rurociągowi, by wysyłał ich gaz emitujący więcej (substancji toksycznych - red.) do Europy. To raczej wsteczna polityka energetyczna - skomentował z kolei jeden z 14 senatorów popierających ustawę, Bill Cassidy. - Nord Stream 2 stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego i wzmacnia reżim Putina. Sankcje nie powinny nigdy zostać zniesione - dodał Cassidy.