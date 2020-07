USA grozi sankcjami za pomoc w budowie Nord Stream 2. "To nie są komercyjne projekty"

Amerykański Departament Stanu zniesie klauzulę, która chroni gazociąg Nord Stream 2 przed sankcjami - poinformował sekretarz stanu Mike Pompeo. Zwrócił się też do firm pomagających w budowie, by porzuciły projekt, gdyż w przeciwnym razie poniosą konsekwencje tych działań.

Sankcje, o których mówił Pompeo, są przewidziane w ustawie CAATSA - jej pełna nazwa to Ustawa o Przeciwdziałaniu Przeciwnikom Ameryki poprzez Sankcje. "Wall Street Journal" przypomina, że wprowadzono ją w 2017 roku, ale niektóre najostrzejsze sankcje nie dotyczyły rosyjskich projektów związanych z eksportem energii rozpoczętych przed wejściem w życie ustawy.

"To nie są komercyjne projekty"

- To jasne ostrzeżenie dla firm pomagających w rosyjskich szkodliwych projektach, że nie będzie to tolerowane. Porzućcie je teraz lub ryzykujecie konsekwencje - dodał, mówiąc o działaniach Departamentu Stanu.

- To nie są komercyjne projekty. To rosyjskie narzędzia, by wykorzystać i poszerzyć zależność Europy od rosyjskich dostaw energii - stwierdził szef amerykańskiej dyplomacji, wskazując na Nord Stream 2 oraz drugą nitkę Tureckiego Potoku. Jego zdaniem gazociągi te podważają "transatlantyckie bezpieczeństwo".