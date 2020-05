Unijny sąd odrzucił skargi Nord Streamu. Kolejny cios w ostatnich dniach

Spółki Nord Stream AG i Nord Stream 2 AG wniosły skargi do sądu Unii Europejskiej w Luksemburgu, domagając się stwierdzenia nieważności części dyrektywy oraz uchylenia jej w całości. Sąd w Luksemburgu jest pierwszą instancją Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - TSUE.

Znowelizowana dyrektywa zakłada, że operator gazociągu musi być niezależny od dostawcy gazu. Podmioty eksploatujące gazociąg są też zobowiązane do ustanowienia niedyskryminującego systemu dostępu operatorów trzecich do systemu przesyłowego oraz dostaw gazu na podstawie publikowanych taryf. Wymóg ten rozciągnięto także na firmy spoza Unii Europejskiej, czyli między innymi na rosyjski Gazprom i operatora budowanego gazociągu Nord Stream 2 z Rosji po dnie Bałtyku do Niemiec.