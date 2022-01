Amerykański senator mówi o możliwych sankcjach na Nord Stream 2

Stany Zjednoczone nałożą sankcje, jeśli Niemcy nie wstrzymają Nord Stream 2 w przypadku agresji Rosji - oświadczył przewodniczący komisji spraw zagranicznych Senatu Bob Menendez. Demokrata zwrócił się też do prezydenta USA Joe Bidena, by ten nie czekał z wysłaniem dodatkowych sił do Europy.