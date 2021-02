Biały Dom: Joe Biden rozważa sankcje, by powstrzymać budowę Nord Stream 2

Nord Stream 2

Do budowy Nord Stream 2 odniósł się Mateusz Morawiecki. W ocenie premiera "to inwestycja, która szkodzi europejskiej solidarności". "Jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa Europy i jednego z jej największych sąsiadów - Ukrainy. Budowa rurociągu to podarowanie Rosji kolejnego instrumentu szantażu. To dowód słabości, a nie siły europejskiej polityki" - podkreślił w piątek szef polskiego rządu we wpisie na Facebooku.