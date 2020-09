Rzecznik niemieckiego rządu: Merkel nie wyklucza sankcji na Nord Stream 2

Szef niemieckiego MSZ wezwał Rosję, aby pomogła w wyjaśnieniu sprawy Nawalnego. "Stawianie ultimatum nikomu nie pomaga, ale jeśli w najbliższych dniach strona rosyjska nie przyczyni się do wyjaśnienia tego, co się stało (z Nawalnym), będziemy musieli przedyskutować odpowiedź z naszymi (unijnymi) partnerami" - oświadczył Heiko Maas w wywiadzie dla dziennika "Bild am Sonntag", opublikowanym w niedzielę.