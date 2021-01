Niemcy dają zielone światło dla dalszej budowy Nord Stream 2

Zgoda BSH była konieczna m.in. dlatego, że po groźbie sankcji ze strony USA z projektu wycofała się szwajcarska firma Allseas dysponująca specjalnymi statkami do układania rur; miały one pozwolenie na prowadzenie tych prac także w miesiącach zimowych. Po decyzji Allseas spółka Nord Stream 2 AG musiała przestawić się na inny typ statku i to jego dotyczy wydane w piątek pozwolenie.

Pozwolenie od władz duńskich

Zamiast tego najpierw sprawdzane jest wyposażenie techniczne. Nie wiadomo, jak długo to potrwa. - Powinno to zająć co najmniej kilka dni. Dlatego nie możemy podać dokładnej daty wznowienia prac przy układaniu - powiedział rzecznik gazety. Być może będzie to możliwe na przełomie stycznia i lutego - dodał.