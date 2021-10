Media: Operator Nord Stream 2 prawdopodobnie chce przesyłać gaz bez zezwolenia

Nord Stream 2 może zacząć działać szybciej. "Walka o bałtycki gazociąg Nord Stream 2 osiągnęła nowy poziom eskalacji. Wiele wskazuje na to, że rosyjski gaz ziemny będzie wkrótce dostarczany rurociągiem do Niemiec, choć nie uzyskano jeszcze na to wszystkich pozwoleń" - pisze portal RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).