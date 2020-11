Gazprom chce dokończyć Nord Stream 2. "Różne scenariusze" brane pod uwagę

"Firma projektowa pracuje obecnie nad różnymi scenariuszami ukończenia budowy gazociągu. Prace na lądzie w Niemczech są zakończone" - głosi raport Gazpromu, do którego należy spółka Nord Stream 2 AG. Dodano w nim, że "na końcowym etapie" są prace na lądzie na rosyjskim odcinku gazociągu.

Rosyjsko-niemiecka magistrala jest gotowa w 94 procentach. Jak podawała niedawno spółka Nord Stream 2 AG, ułożono dotąd 2300 km spośród łącznie 2460 km rur tworzących gazociąg. Brakujący odcinek to około 30 km rur na wodach niemieckich i około 120 km - na duńskich.

Nord Stream 2

Prace na dnie Morza Bałtyckiego przy budowie Nord Stream 2 zostały wstrzymane pod koniec 2019 roku z powodu sankcji amerykańskich grożących firmom zaangażowanym w projekt. W efekcie z przedsięwzięcia wycofała się szwajcarska firma Allseas wraz ze swymi dwoma statkami do układania rur na dnie morskim. Rosja zapowiadała sfinalizowanie projektu własnymi siłami.

Ocenia się, że na ukończenie budowy Gazprom potrzebowałby co najmniej trzech, a być może nawet pięciu miesięcy. W październiku spółka Gazprom Export informowała, że podejmowane są "podejmowane są maksymalne wysiłki w celu ukończenia projektu".

Rozszerzenie amerykańskich sankcji

Zgodnie z rozważanym przez Kongres projektem sankcji, objęte nimi mogą zostać firmy europejskie nie tylko bezpośrednio zaangażowane w budowę rurociągu - jak było to do tej pory - ale też na przykład firmy ubezpieczające statki używane do konstrukcji podwodnego gazociągu, porty serwisujące je i firmy wydające certyfikaty, umożliwiające rozpoczęcie eksploatacji gazociągu.