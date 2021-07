Nord Stream 2 na finiszu. Stan budowy

Budowa Nord Stream 2

Z informacji podanych przez operatora wynika, że do ułożenia pozostało niespełna 25 km rurociągu, co zajmie 3-4 tygodnie - ocenił rosyjski dziennik "Kommiersant". Fortuna jest w stanie ułożyć do 1 km rur w ciągu jednej doby. Zakończenie budowy Nord Stream 2 planowane jest pod koniec sierpnia - poinformował dziennik.