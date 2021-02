Firmy wycofują się z budowy Nord Stream 2. "Daliśmy do zrozumienia, że ryzykują sankcje"

Z raportu amerykańskiego Departamentu Stanu przesłanego w zeszłym tygodniu do Kongresu wynika, że co najmniej 18 firm wycofało się lub zobowiązało się do wycofania z budowy gazociągu Nord Stream 2. Wśród nich znalazły się między innymi Baker Hughes Co i Axa Group.

"Daliśmy do zrozumienia, że firmy ryzykują sankcje"

Minister spraw zagranicznych Litwy Gabrielius Landsbergis zaproponował wstrzymanie budowy Nord Stream 2 do czasu wyborów parlamentarnych w Rosji, które mają się odbyć we wrześniu. "Dajmy (prezydentowi Rosji) Władimirowi Putinowi możliwość przeprowadzenia jesienią wolnych wyborów do Dumy Państwowej z udziałem opozycji. Do tego czasu wstrzymajmy gazociąg Nord Stream 2" - napisano w oświadczeniu wydanym przez MSZ w Wilnie po spotkaniu ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej. Litwa, podobnie jak USA i niektóre państwa UE, w tym Polska, sprzeciwia się gazociągowi.

Pełna lista firm, które wycofały się z budowy Nord Stream 2 (według raportu amerykańskiego Departamentu Stanu): AEGIS Managing Agency Ltd, Arch Insurance Ltd, Aspen Managing Agency Ltd, AXA Group, Baker Hughes, Beazley Furlonge Ltd, Bilfinger, Canopius Managing Agents Ltd, Chaucer Syndicates Ltd, Chubb Underwriting Agencies Ltd, DNV GL, Hiscox Syndicates Ltd, Markel Syndicate Management Ltd, MS Amlin Underwriting Ltd, Munich Re Syndicate Ltd, Tokio Marine Kiln Syndicates Ltd, Travelers Syndicate Management Ltd, Zurich Insurance Group.