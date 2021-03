"Zaangażowanie w budowę gazociągu jest zagrożone amerykańskimi sankcjami". USA ostrzegają Niemcy

- Prezydent USA Joe Biden mówi jasno od dłuższego czasu, że jego zdaniem Nord Stream 2, to zły pomysł. Powiedziałem to bezpośrednio (niemieckiemu – red.) ministrowi spraw zagranicznych Heiko Maasowi, także powiedziałem jasno, że (...) zaangażowanie w budowę gazociągu jest zagrożone amerykańskimi sankcjami – oświadczył Antony Blinken.

- Nord Stream 2 jest zły dla Europy i dla Stanów zjednoczonych. Stoi on w sprzeczności z celami bezpieczeństwa energetycznego UE. Ma potencjał, by naruszać interesy Ukrainy i Polski oraz szeregu innych bliskich partnerów i sojuszników – ocenił sekretarz stanu USA w oświadczeniu wygłoszonym dla mediów.

W ocenie premiera Mateusza Morawieckiego "to inwestycja, która szkodzi europejskiej solidarności". "Jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa Europy i jednego z jej największych sąsiadów – Ukrainy. Budowa rurociągu to podarowanie Rosji kolejnego instrumentu szantażu. To dowód słabości, a nie siły europejskiej polityki" – podkreślił szef polskiego rządu we wpisie na Facebooku.