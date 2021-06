Rosyjski projekt budzi kontrowersje. Szef amerykańskiej dyplomacji: zagraża bezpieczeństwu Ukrainy

Antony Blinken nawiązał także do różnicy zdań w kwestii gazociągu między Waszyngtonem a Berlinem. - To się zdarza od czasu do czasu wśród przyjaciół - zauważył.

Amerykańskie sankcje

- Kiedy Biden obejmował urząd, gazociąg był ukończony w 90 procentach, które zostały wybudowane podczas rządów [Donalda - red.] Trumpa. Więc pytanie sprowadzało się do tego, czy weźmiemy się za to bezpośrednio, używając naszych sojuszników i partnerów. Prezydent Biden powiedział, że nie jest gotowy to zrobić. To, co robimy, to nakładamy sankcje co trzy miesiące na rosyjskie podmioty zaangażowane w projekt. I nadal będziemy to robić - powiedział.