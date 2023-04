Allianz i Munich Re odnowili ubezpieczenie dla gazociągu Nord Stream 1

Ubezpieczenie dwóch największych niemieckich firm ma kluczowe znaczenie dla długoterminowej przyszłości rurociągu, którym głównie płynął rosyjski gaz do Europy. Ubezpieczenie stoi w sprzeczności z publicznym stanowiskiem Niemiec co do zerwania stosunków z Rosją , ale jedno z pięciu źródeł podało, że rząd niemiecki nie wyraził sprzeciwu w kwestii ubezpieczenia - podał Reuters.

Niemieckie firmy odnawiają ubezpieczenia dla Nord Steam 1

Agencja Reutera wyjaśniła, że wszystkie źródła z branży ubezpieczeniowej i handlowej odmówiły wypowiedzi pod nazwiskiem ze względu na to, jak delikatny jest to problem.

Nord Stream 1 - odnowienie ubezpieczenia

Polisa ubezpieczeniowa obejmuje uszkodzenia rurociągu i przerwy w działalności - podało jedno ze źródeł. Posiadanie ubezpieczenia może też ułatwić wszelkie prace remontowe potrzebne do wznowienia dostaw gazu na dnie Morza Bałtyckiego do Europy - wskazała Agencja Reutera.

Import rosyjskiej ropy naftowej i produktów ropopochodnych jest zakazany z powodu sankcji Unii Europejskiej (UE), ale import rosyjskiego gazu jest dozwolony. Import rosyjskiego gazu do Europy spadł z około 40 proc. do mniej niż 10 proc. od momentu rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę w lutym ubiegłego roku - podał Reuters.

To stanowisko to znaczna zmiana w stosunku do wcześniejszego poparcia Niemiec dla rosyjskiego gazu, wbrew ostrzeżeniom innych krajów UE i Stanów Zjednoczonych. Niektórzy niemieccy urzędnicy, politycy i inne osoby bliskie niemieckiemu rządowi przekazały Reutersowi, że pewna mniejszość wciąż ma nadzieję na wznowienie działania Nord Stream 1, nawet jeśli niewielu widzi jakąkolwiek perspektywę, że stanie się to w najbliższej przyszłości - podała agencja.