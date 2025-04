Noc w muzeum. "To prawdziwa okazja"

Noc w londyńskiej National Gallery

"Podczas zwiedzania galerii zwycięzca zobaczy ponad tysiąc dzieł sztuki, które śledzą rozwój malarstwa od XIII do XX wieku, od ikonicznych arcydzieł po obrazy, których nigdy wcześniej nie widziano w National Gallery. To prawdziwa okazja, aby doświadczyć cudu sztuki. Gdy zwycięzca obudzi się w sobotni poranek 10 maja, zje śniadanie, po czym będzie miał galerię tylko dla siebie, czekając na pierwsze publiczne otwarcie odnowionego Sainsbury Wing" - czytamy na stronie muzeum.

By wziąć udział w losowaniu, należy zapisać się do newslettera galerii do 28 kwietnia do godz. 18:00. Trzeba mieć skończone 18 lat.