Wyprowadził miliony z ubóstwa. Teraz władze oskarżają noblistę o okradanie pracowników

Przyszłość pracownika umysłowego jest bardziej zagrożona niż kierowcy Ubera. W wielu przypadkach bardziej wykształceni pracownicy będą bardziej zagrożeni niż ci wykształceni najsłabiej - stwierdził Martin Ford, autor książki "Rule of the Robots: How Artificial Intelligence Will Transform Everything". Jednak są pewne zawody, których nie zastąpi sztuczna inteligencja (AI), przynajmniej przez jakiś czas - informuje portal BBC, powołując się na raport banku inwestycyjnego Goldman Sachs.