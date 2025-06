Związkowcy protestowali, Biden blokował. Trump daje zielone światło

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zatwierdził przejęcie koncernu U.S. Steel przez japońską spółkę Nippon Steel. Wartość transakcji wynosi 14,9 miliarda dolarów. Tym samym zakończono trwające półtora roku negocjacje, którym towarzyszył sprzeciw związków zawodowych oraz dwie niezależne analizy dotyczące bezpieczeństwa narodowego.

"Z niecierpliwością czekamy na realizację naszych zobowiązań, które mają na celu odbudowę potęgi amerykańskiego hutnictwa i przemysłu. To uczyni amerykańską stal znowu wielką" - oświadczyły obie firmy, dziękując prezydentowi Trumpowi za wsparcie.

Kluczowe inwestycje w stal

Zgodnie z warunkami porozumienia, Nippon Steel zainwestuje w amerykański przemysł stalowy 11 miliardów dolarów do 2028 roku. Dodatkowo, po tej dacie planowane są kolejne inwestycje o wartości 3 miliardów dolarów, w tym budowa nowej huty. Japońska spółka przejmie pełną kontrolę nad U.S. Steel, nabywając 100 procent udziałów.

Nie ujawniono szczegółów dotyczących tzw. "złotej akcji", którą rząd USA ma otrzymać w ramach zabezpieczenia interesów narodowych. Według wcześniejszych zapowiedzi senatora Davida McCormicka z Pensylwanii, gdzie znajduje się siedziba U.S. Steel, akcja ta ma dawać rządowi prawo weta w kluczowych decyzjach dotyczących spółki.

Nippon Steel przejmie US Steel

Sposób na ominięcie ceł

Przejęcie U.S. Steel przez Nippon Steel ma umożliwić amerykańskiej firmie pozyskanie niezbędnych inwestycji i wykorzystanie szans wynikających z realizacji projektów infrastrukturalnych w USA. Jednocześnie japoński koncern zyska dostęp do rynku, na którym obowiązują 50-procentowe cła na stal z zagranicy, co daje mu przewagę nad konkurencją.