Naprawa zamiast śmietnika. Jest deklaracja producenta popularnej gry

Japoński koncern Nintendo naprawi popsute kontrolery do Nintendo Switch bez opłat, nawet po upływie gwarancji - poinformowała Komisja Europejska. To efekt przepisów o prawie do naprawy.

Komisja Europejska w marcu br. przyjęła nowy wniosek w sprawie wspólnych zasad promujących naprawę towarów, zamiast wyrzucania do śmietnika. Ma to przynieść oszczędności konsumentom i przyczynić się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu, m.in. poprzez ograniczenie ilości odpadów.

Komisja Europejska poinformowała we wtorkowym wpisie na Twitterze, że skontaktowała się japońskim Nintendo. "Uzyskaliśmy zapewnienie, że kontrolery (do Nintendo Switch - red.) zostaną naprawione bez opłat, nawet po upływie gwarancji" - podkreślono we wpisie.

Naprawa zamiast śmietnika

Komisja Europejska poinformowała, że wniosek, przyjęty w marcu, wprowadza nowe "prawo do naprawy" dla konsumentów, zarówno w ramach gwarancji prawnej, jak i po jej wygaśnięciu. "Przedstawiony wniosek zagwarantuje, że w ramach gwarancji prawnej zostanie naprawione więcej produktów oraz że naprawa produktów możliwych technicznie do naprawy – takich jak odkurzacze lub wkrótce tablety i smartfony – będzie łatwiejsza i tańsza dla konsumentów, w przypadku wygaśnięcia gwarancji prawnej lub gdy towar nie działa ze względu na zużycie" - zapewniono.

Jak wskazano, "w ramach gwarancji prawnej sprzedawcy będą zobowiązani do oferowania naprawy, chyba że jest ona droższa niż wymiana". Z kolei "po wygaśnięciu gwarancji prawnej konsumenci będą mieli dostęp do nowego zestawu praw i narzędzi, aby 'naprawa' stała się łatwą i dostępną opcją". Wśród nich wymieniono m.in. internetową platformę naprawy, służącą nawiązywaniu kontaktów między konsumentami a podmiotami zajmującymi się naprawą i sprzedawcami odnowionych towarów na ich terenie. Wyjaśniono, że platforma umożliwi wyszukiwanie według lokalizacji i norm jakości, pomagając konsumentom w znalezieniu atrakcyjnych ofert i zwiększając widoczność dla podmiotów zajmujących się naprawą.

Wniosek Komisji Europejskiej musi zostać przyjęty przez Parlament Europejski i Radę UE.

Autor:mb/ams

Źródło: TVN24 Biznes