"Całkowite załamanie systemu". Przerwy w dostawach prądu

Produkcja energii wzrosła do 1096 megawatów (MW) do godz. 14.45 czasu polskiego, wciąż jednak utrzymuje się poziom znacznie poniżej średniej dziennej wynoszącej 4100 MW - pokazały dane Transmission Company of Nigeria (TCN). Spadek doprowadził do przerw w dostawach prądu w całym kraju.