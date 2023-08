Wojskowy przewrót i obawy o kluczowy surowiec. Ważne stanowisko

Gdyby Niger, w którym w zeszłym tygodniu doszło do wojskowego przewrotu, odciął dostawy uranu, nie wywołałoby to bezpośredniego zagrożenia dla produkcji energii elektrycznej w Unii Europejskiej - przekazała we wtorek Europejska agencja nuklearna Euratom. Niger był drugim co do wielkości dostawcą naturalnego uranu do UE w ubiegłym roku, podał Euratom.