Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Niespodziewany efekt leków na odchudzanie. Zyskają linie lotnicze

shutterstock_2594645557
Prof. Anna Tomaszuk-Kazberuk: leki na otyłość to przełom
Nowe leki na odchudzanie mogą mieć zaskakujący efekt i wpływ nie tylko na osoby je zażywające, ale także na zyski linii lotniczych - podaje CNBC.

Analitycy Jefferies wskazują, że leki z grupy GLP-1 w formie tabletek są coraz popularniejsze. To - ich zdaniem - może też przyczynić się do obniżki rachunków za paliwo, które stanowią największy koszt działalności linii lotniczych.

"Szczuplejsze społeczeństwo to mniejsze zużycie paliwa. Linie lotnicze od lat są wyczulone na redukcję masy samolotów - od oliwek bez pestek po lżejszy papier" - napisali analitycy Jefferies w nocie do klientów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
teheran iran lotnisko - alireza akhlaghi official shutterstock_2632454181
Przestrzeń powietrzna nad Iranem była tymczasowo zamknięta
TVN24
Protesty w Iranie
Polska, Włochy, Niemcy i Brytyjczycy apelują w sprawie Iranu
TVN24
lotnisko
Gigant likwiduje ponad milion miejsc. "Ci głupi politycy"

Tabletkowa rewolucja w leczeniu otyłości

Pierwsi pacjenci już otrzymują tabletkową wersję leku GLP-1 na otyłość od Novo Nordisk. Podobny preparat od Eli Lilly ma uzyskać zgodę w USA w ciągu kilku miesięcy.

Brak konieczności wykonywania zastrzyków ma przyciągnąć nowych pacjentów do leczenia otyłości, co - według Wall Street - może mieć nieoczekiwane skutki także dla branży lotniczej.

Potencjalne zyski przewoźników

Jefferies szacuje, że 10-proc. spadek średniej masy pasażerów przełożyłby się na:

  • około 2-proc. redukcję całkowitej masy samolotu,
  • nawet 1,5-proc. obniżkę kosztów paliwa,
  • do 4 proc. wzrost zysku na akcję.

Największe korzyści mogłyby odczuć czołowe amerykańskie linie lotnicze, które w 2026 roku - według prognoz - spalą łącznie około 16 mld galonów paliwa przy średniej cenie 2,41 dolara za galon.

Oznacza to rachunek bliski 39 mld dolarów, czyli niemal 19 proc. wszystkich kosztów operacyjnych.

Dlaczego masa ma znaczenie

Masa samolotu jest jednym z kluczowych czynników wpływających na zużycie paliwa, co regularnie podkreślają producenci. Po dostarczeniu maszyny jej masa własna jest stała, a pozostały limit do maksymalnej masy startowej dzielony jest między paliwo, pasażerów, bagaż i cargo.

Jefferies posłużył się przykładem Boeinga 737 Max 8. Przy 178 pasażerach o średniej masie około 82 kilogramów ich łączna waga wynosi blisko 14,5 tysiąca kilogramów. Spadek średniej masy o 10 proc. oznaczałby redukcję o około 1,45 tysiąca kilogramów, czyli blisko 2 proc. maksymalnej masy startowej, co daje wymierne oszczędności paliwa w skali tysięcy lotów rocznie.

Każdy gram się liczy

Skupienie branży na redukcji masy nie jest nowe. W 2018 roku United Airlines zmieniły papier magazynu pokładowego na lżejszy, oszczędzając około uncji na egzemplarz. Według Jefferies taki ruch miał przynieść roczne oszczędności rzędu 170 tys. galonów paliwa, warte wówczas około 290 tys. dolarów.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
TVN24 HD

TVN24 HD
NA ŻYWO

TVN24 HD
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Jan Sowa

Źródło: CNBC

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Linie lotniczeWall Street
Zobacz także:
Adam Glapiński
Glapiński: zamierzam zwrócić się do zarządu NBP
Rynki
Adam Glapiński
Prezes NBP uspokaja w sprawie inflacji. Co dalej ze stopami procentowymi?
Pieniądze
Kobieta z telefonem
"Uwaga na vishing". Nowa i groźniejsza kampania
12-latek wezwał pomoc, gdy rodzice tracili przytomność
Wystarczył miesiąc. Wyłączyli prawie pięć milionów kont
Tech
Grok smartfon
Zablokują narzędzie Muska. "Do wieczora"
Tech
shutterstock_2660932503
Zatrudnianie nastolatków i praca ponad normę. Producent popularnej zabawki ma kłopoty
Ze świata
mieszkanie
Sytuacja na rynku najmu. "Takie transakcje należą już do przeszłości"
Nieruchomości
shutterstock_1230995491
1600 osób na bruk. Gigant chce "utrzymać kluczowe inwestycje"
Tech
Zdaniem ekspertów cała sytuacja wynikła z tego, kim jest sam Elon Musk
Musk pod presją. Wprowadza ograniczenia po kontrowersjach
Tech
shutterstock_2233323475
USA dokonują pierwszej sprzedaży wenezuelskiej ropy
Ze świata
Scott Bessent
"Szczury uciekają ze statku". Władze wywożą miliony
Tech
Sklep zakupy inflacja
Inflacja w Polsce. Nowe dane
Chiara Ferragni
Skandal z ciastem w roli głównej. Influencerka oczyszczona z zarzutów
Ze świata
pap_20251222_0B4
Zmiany w zarządzie PGE. Wybrano nowego prezesa i zastępcę
Rynki
osiedle mieszkanie mieszkania bloku shutterstock_2606161083
Gminna decyzja może zablokować rynek mikrokawalerek
Nieruchomości
shutterstock_2586322285
Drożeją smartfony i laptopy. Kryzys na rynku kluczowego komponentu
Łukasz Figielski
Hiszpania, plaża, wakacje, urlop, turystyka
Historyczny boom turystyczny
Turystyka
Donald Trump
Trump podjął decyzję w sprawie chińskich chipów
Tech
Prezydent RP Karol Nawrocki
Tej ustawy prezydent "szczęśliwie zawetować nie może". Minister komentuje
Lotnisko w Nowym Jorku
USA wstrzymują wydawanie wiz imigracyjnych obywatelom 75 krajów
Ze świata
Tankowiec z ropą u wybrzeży Wenezueli
Amerykańska blokada, duży spadek dostaw do Chin
Ze świata
kawa kawiarnia shutterstock_278456510
Wycofano ofertę sprzedaży popularnej sieci kawiarni
Ze świata
shutterstock_2153191737
Ostrzeżenie dla pasażerów. Część połączeń może zostać odwołana
shutterstock_2593925179
Największy wzrost na świecie. Dzięki wprowadzeniu euro
Rynki
lotnisko
Gigant likwiduje ponad milion miejsc. "Ci głupi politycy"
Ze świata
shutterstock_2598546753
Gwałtowny wzrost. Deweloperzy mogą mieć problem
Nieruchomości
Elon Musk, chatbot Grok, firma xAI, platforma X, sztuczna inteligencja AI
Grok "rozbiera" ludzi. Elon Musk komentuje
Tech
shutterstock_2549548975
Ważna zmiana w sprawie 800 plus. Jest zapowiedź rządu
Pieniądze
Donald Trump
Efekt Trumpa. Potężny wpływ na globalną turystykę
Turystyka
Kunming Chiny metro smartfon shutterstock_1018726783
"Nie żyjesz?" Kontrowersyjna aplikacja zmienia nazwę i rusza w świat
Tech

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica