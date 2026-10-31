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Niespełniona obietnica Trumpa. "Gwałtowne wzrosty"

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
|
Donald Trump
Ceny paliw a sprzedaż detaliczna
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ANNABELLE GORDON / POOL
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Donald Trumpa w kampanii wyborczej obiecywał znaczące obniżki cen energii. Obecna sytuacja pokazuje, że prezydent USA nie dotrzymał słowa, a ceny w Stanach Zjednoczonych osiągają nowe szczyty.

"Trump obiecał radykalne obniżki kosztów energii - ale zamiast tego ceny benzyny, oleju napędowego i paliwa lotniczego odnotowały gwałtowne wzrosty" - napisał portal stacji CNBC.

Niespełniona obietnica Trumpa

Prezydent USA w 2024 roku zapowiadał, że benzyna będzie kosztować mniej niż dwa dolary za galon. Tymczasem według Patricka De Haana z firmy GasBuddy ceny paliw mogą być w dniu wyborów połówkowych najwyższe w historii.

- Ceny nigdy nie były tak wysokie tak późno w roku - powiedział De Haan, cytowany przez CNBC.

Paliwa mocno podrożały

W piątek średnia cena benzyny wynosiła 4,20 dolara za galon, czyli niemal 40 procent więcej niż rok wcześniej. Diesel, mający duże znaczenie dla transportu i rolnictwa, podrożał w tym czasie o około 70 procent, do 6,32 dolara za galon.

Ceny paliw wzrosły po ataku Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran 28 lutego. Teheran odpowiedział uderzeniami na tankowce przepływające przez cieśninę Ormuz, co ograniczyło transport ropy. Do napięć na Bliskim Wschodzie doszły ataki Huti na saudyjskie rafinerie oraz ukraińskie uderzenia na rafinerie w Rosji.

Trump sam sobie przeszkodził - ocenił De Haan. Jak mówił CNBC, wcześniej przewidywano, że 2026 rok będzie najtańszym okresem dla kierowców od 2020 roku. Prognozy nie sprawdziły się między innymi z powodu konfliktu z Iranem.

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Pieniądze

Rynek obawia się dalszej eskalacji

Droższy diesel uderza przede wszystkim w rolnictwo i transport. Trump ogłosił program pomocy dla rolników o wartości 8 miliardów dolarów, a jego administracja podjęła również działania mające zwiększyć dostępność diesla.

Rosną także ceny ropy. W październiku Brent podrożała o ponad 13 procent, a amerykańska WTI o 15 procent. Rynek uwzględnia ryzyko ponownej eskalacji konfliktu z Iranem po wyborach.

- Eskalacja mogłaby podbić ceny tuż przed Świętem Dziękczynienia, kiedy Amerykanie tradycyjnie podróżują do rodziny i znajomych - powiedział De Haan.

Źródło: CNBC
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Tagi:
Ceny paliwDonald TrumpUSA
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