Bogaci się bogacą, a biedni biednieją. Rekordowe nierówności majątkowe w tym kraju

Jak podała stacja CBS News, w trzecim kwartale 2025 roku 1 proc. najbogatszych gospodarstw domowych kontrolował 31,7 proc. całego bogactwa USA. Stanowi to najwyższy odsetek od czasu rozpoczęcia przez Rezerwę Federalną śledzenia majątku gospodarstw domowych w 1989 r. Najbogatsi posiadają aktywa warte około 55 bln dolarów, czyli niemal tyle, ile wynosi skumulowany majątek 90 proc. najbiedniejszych Amerykanów.

"Ten proces stale postępuje"

Podkreślono, że dysproporcje są widoczne także w konsumpcji. W drugim kwartale 2025 roku 10 proc. najlepiej zarabiających generowało niemal połowę wszystkich wydatków konsumenckich w USA.

- Bogactwo gospodarstw domowych jest silnie skoncentrowane i ten proces stale postępuje - powiedział CBS News Mark Zandi, główny ekonomista Moody’s Analytics (firmy dostarczającej specjalistyczne analizy finansowe oraz narzędzia do zarządzania ryzykiem). Podkreślił, że choć trend narasta od dekad, przybrał na sile szczególnie po pandemii.

Czynniki pogłębiające nierówności majątkowe

Zdaniem eksperta jednym z głównych czynników pogłębiających nierówności jest hossa na rynku akcji. Korzystają na niej przede wszystkim zamożni Amerykanie, ponieważ to w ich portfelach papiery wartościowe stanowią największą część majątku. Według danych Instytutu Gallupa 87 proc. posiadaczy akcji to osoby z gospodarstw domowych o dochodach przekraczających 100 tys. dolarów rocznie.

Z kolei gospodarstwa o średnich dochodach lokują kapitał głównie w nieruchomościach, których ceny rosną obecnie wolniej. W tym samym czasie Amerykanie o najniższych zarobkach zmagają się z coraz wyższym zadłużeniem.

Nierównomierny wzrost płac dodatkowo pogłębia te różnice. Dane Bank of America pokazują, że w grudniu 2025 r. wynagrodzenia najlepiej zarabiających wzrosły o 3 proc., podczas gdy w grupach o średnich i niskich dochodach wzrost wyniósł odpowiednio 1,5 proc. oraz 1,1 proc.

Jednocześnie opublikowany w tym tygodniu raport Oxfam International (międzynarodowej organizacji humanitarnej zajmującej się walką z głodem i ubóstwem) wskazuje, że w 2025 r. majątki miliarderów rosły trzykrotnie szybciej niż średnio w poprzednich pięciu latach. Jak podkreśla OI, zjawisko to stanowi kolejne potwierdzenie narastającego globalnie rozwarstwienia społecznego.

