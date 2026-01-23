Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Bogaci się bogacą, a biedni biednieją. Rekordowe nierówności majątkowe w tym kraju

shutterstock_645069724
Trump w Davos o wzrostach na amerykańskich rynkach i rozwoju gospodarki
Źródło: Reuters/TVN24
Nierówność majątkowa w Stanach Zjednoczonych osiągnęła najwyższy poziom od ponad trzech dekad. Dane Rezerwy Federalnej wskazują, że utrwala się tendencja: zamożne gospodarstwa domowe oraz wybrane sektory gospodarki szybko zwiększają swój majątek, podczas gdy osoby o niskich i średnich dochodach nie nadążają za tym wzrostem i coraz częściej pozostają w tyle.

Jak podała stacja CBS News, w trzecim kwartale 2025 roku 1 proc. najbogatszych gospodarstw domowych kontrolował 31,7 proc. całego bogactwa USA. Stanowi to najwyższy odsetek od czasu rozpoczęcia przez Rezerwę Federalną śledzenia majątku gospodarstw domowych w 1989 r. Najbogatsi posiadają aktywa warte około 55 bln dolarów, czyli niemal tyle, ile wynosi skumulowany majątek 90 proc. najbiedniejszych Amerykanów.

Jeden procent najbogatszych posiada obecnie więcej, niż 95 proc. najbiedniejszych
Dowiedz się więcej:

Jeden procent najbogatszych posiada obecnie więcej, niż 95 proc. najbiedniejszych

"Ten proces stale postępuje"

Podkreślono, że dysproporcje są widoczne także w konsumpcji. W drugim kwartale 2025 roku 10 proc. najlepiej zarabiających generowało niemal połowę wszystkich wydatków konsumenckich w USA.

- Bogactwo gospodarstw domowych jest silnie skoncentrowane i ten proces stale postępuje - powiedział CBS News Mark Zandi, główny ekonomista Moody’s Analytics (firmy dostarczającej specjalistyczne analizy finansowe oraz narzędzia do zarządzania ryzykiem). Podkreślił, że choć trend narasta od dekad, przybrał na sile szczególnie po pandemii.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
shutterstock_2360570399
Miliardy w spadku. Rekord pobity
Pieniądze
shutterstock_2610977251
Wielka przepaść finansowa. Szokujące dane
Położyła utarg na dachu samochodu i odjechała. Frunące banknoty zebrali inni kierowcy
Od tej kwoty zaczyna się bogactwo. Polacy wskazali próg
Z kraju

Czynniki pogłębiające nierówności majątkowe

Zdaniem eksperta jednym z głównych czynników pogłębiających nierówności jest hossa na rynku akcji. Korzystają na niej przede wszystkim zamożni Amerykanie, ponieważ to w ich portfelach papiery wartościowe stanowią największą część majątku. Według danych Instytutu Gallupa 87 proc. posiadaczy akcji to osoby z gospodarstw domowych o dochodach przekraczających 100 tys. dolarów rocznie.

Z kolei gospodarstwa o średnich dochodach lokują kapitał głównie w nieruchomościach, których ceny rosną obecnie wolniej. W tym samym czasie Amerykanie o najniższych zarobkach zmagają się z coraz wyższym zadłużeniem.

Grupa noblistów chce opodatkowania najbogatszych
Dowiedz się więcej:

Grupa noblistów chce opodatkowania najbogatszych

Najnowsze

Nierównomierny wzrost płac dodatkowo pogłębia te różnice. Dane Bank of America pokazują, że w grudniu 2025 r. wynagrodzenia najlepiej zarabiających wzrosły o 3 proc., podczas gdy w grupach o średnich i niskich dochodach wzrost wyniósł odpowiednio 1,5 proc. oraz 1,1 proc.

Jednocześnie opublikowany w tym tygodniu raport Oxfam International (międzynarodowej organizacji humanitarnej zajmującej się walką z głodem i ubóstwem) wskazuje, że w 2025 r. majątki miliarderów rosły trzykrotnie szybciej niż średnio w poprzednich pięciu latach. Jak podkreśla OI, zjawisko to stanowi kolejne potwierdzenie narastającego globalnie rozwarstwienia społecznego.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Pkarp/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
USA
Zobacz także:
shutterstock_1774658300
Rozstrzygnęły się losy TikToka w USA
Tech
sklep, zakupy, galeria, schody, niedziela handlowa
Czy w najbliższą niedzielę zrobimy zakupy? Kalendarz handlowy
Handel
Szef Rady Europejskiej Antonio Costa i szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen
Von der Leyen: pakiet wsparcia gospodarczego dla Ukrainy prawie gotowy
Ze świata
Kolektura Lotto
Mamy nowego milionera. Padła główna wygrana
Pieniądze
Donald Trump
Trump pozywa największy bank w USA
Ze świata
biuro praca shutterstock_395625682
Ponad połowa pracowników odczuwa codzienny stres
Dla pracownika
Ronald S. Lauder
Tak miał narodzić się pomysł przejęcia Grenlandii
Ze świata
santander-shutterstock_2283626043
Duży bank w Polsce zmienia nazwę. Jest decyzja akcjonariuszy
Z kraju
Donald Trump
Trump: gdyby to się wydarzyło, będzie duży odwet
Ze świata
shutterstock_1901005918
Rewolucja na dniach. To trzeba wiedzieć o KSeF
Prawo
Emmanuel Macron
Francuzi wylądowali na tankowcu. "Nie będziemy tolerować"
Ze świata
Nvidia - prezes Jensen Huang
Prezes giganta o technologicznej rewolucji. "Tam zrealizują się największe korzyści"
Tech
dzieci telefon media społecznościowe
Zakaz mediów społecznościowych w Polsce? "Rozwiązanie będzie gotowe z końcem roku"
Tech
Donald Trump
Sektor "w stanie embrionalnym". Eksperci o zachciance Trumpa
Ze świata
shutterstock_1124040335
"Fala rosnących cen uderza w rynki"
Tech
Elektrownia atomowa Kashiwazaki-Kariwa
Alarm w największej elektrowni atomowej. Wstrzymano uruchamianie
Ze świata
Jeff Bezos
Jeff Bezos z nowym projektem. Elon Musk zagrożony
Tech
europarlament
Prawicowa frakcja chciała zablokować umowę z Mercosur
Najnowsze
giełda, NYSE, market, analityk, makler, notowania
Ubisoft pod presją inwestorów. Akcje w dół po ogłoszeniu zmian
Tech
fabryka spawanie spawacz robotnik shutterstock_2434462411
Nowe dane z przemysłu. "To się nazywa wzrost!"
Z kraju
Kopalnia Turów
TSUE w sprawie Turowa: kara na Polskę była prawidłowa
Z kraju
Pieniądze złoty portfel
Tyle przeciętnie zarabiają Polacy. "Mocna końcówka roku na rynku pracy"
Pieniądze
Malawi
Ceny paliw niemal podwoiły się w trzy miesiące. Władze winią poprzedni rząd
Ze świata
telefon szpieg hacker
Czy to "Rok 1984"? Weto zmienia układ sił
Maja Piotrowska
frank szwajcarski CHF
Ważna decyzja dla frankowiczów. TSUE wydał opinię
Prawo
moskwa lotnisko - Media_works shutterstock_380305000
Były wycofane z użytku, ale znów będą latać. Rosja przywraca stare samoloty
Ze świata
broker, giełda, wall street
Trump odwołuje cła, giełda pnie się w górę
Rynki
Loty samolotem
Europosłowie opowiadają się za pasażerami. Kolejny rozdział trwającego od dekady sporu
Ze świata
Grenlandia
Trump zmienia decyzję w sprawie ceł na kraje europejskie. Rynki reagują
Ze świata
Agnieszka Dziemianowicz-Bąk
Ministra pracy: Ziobro likwidował, my będziemy wzmacniać
Prawo

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica