Nieoczekiwany efekt działań Trumpa. Cios w giganta

Jak podała CNN, wielu latynoskich klientów - zarówno tych, którzy dostali się do USA legalnie, jak i osób bez wymaganych dokumentów - obawia się wychodzić do sklepów, restauracji i barów z powodu intensywnych działań antyimigracyjnych prowadzonych przez administrację Trumpa.

Imprezy i uroczystości, w trakcie których często spożywano alkohol, nieraz w dużych ilościach, zostały ograniczone lub odwołane. Redukcje zatrudnienia w branżach, w których pracuje wielu imigrantów, sprawiły, że ludzie zmagają się z problemami finansowymi.

W sondażu przeprowadzonym przez Pew Research Center w listopadzie 78 proc. dorosłych Latynosów mieszkających w Stanach Zjednoczonych uznało warunki gospodarcze w kraju za średnie lub złe. Oceniali również negatywnie swoją sytuację ekonomiczną.

Gwałtowny spadek sprzedaży

W efekcie sprzedaż marek z portfolio Constellation Brands (np. Corona, Modelo Especial - firma ma prawa sprzedaży w USA) gwałtownie spadła. Marka Modelo straciła pozycję najlepiej sprzedającego się piwa na rzecz konkurencyjnego Michelob Ultra.

Jak wskazuje CNN, Latynosi stanowią około połowy klientów kupujących piwa Constellation.

Kalifornia, gdzie populacja osób pochodzących z Ameryki Łacińskiej jest największa w USA, jest najważniejszym rynkiem zbytu spółki. Jednocześnie to właśnie tam naloty amerykańskich służb migracyjnych i celnych są najbardziej intensywne.

Latynoska społeczność kluczowa dla Constellation

Gdy w 2013 roku Constellation nabyło wyłączne prawa do dystrybucji w Stanach Zjednoczonych produktów Grupo Modelo - meksykańskiego giganta produkującego m.in. piwa Corona, Modelo, Pacifico i Victoria - koncern miał na celu zdobycie latynoskiej klienteli w USA, której populacja wzrosła niemal dwukrotnie w ciągu ostatnich 25 lat do 68 milionów.

Firma reklamowała się w hiszpańskojęzycznych mediach, co napędziło popularność jej marek.

W 2023 roku Modelo wyprzedziło Bud Light jako najlepiej sprzedające się piwo w Ameryce. Z kolei Corona stała się piątym co do wielkości trunkiem piwnym pod względem sprzedaży.

Działania Trumpa problematyczne dla koncernów

Według sondażu przeprowadzonego w listopadzie przez grupę Small Business Majority prawie połowa właścicieli małych firm w USA twierdzi, że zaostrzone egzekwowanie przepisów imigracyjnych przez władze kraju miało negatywny wpływ na ich działalność. Duże korporacje również nie są zadowolone - informuje CNN.

Spadek sprzedaży w dzielnicach zamieszkanych głównie przez Latynosów odnotowały takie koncerny, jak Burlington, Wingstop, Colgate-Palmolive i PepsiCo.

Źródło: CNN Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/YURI GRIPAS / CNP POOL