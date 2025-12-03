Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Nieoczekiwany efekt działań Trumpa. Cios w giganta

Donald Trump
Deportacje w USA. Burmistrz Newark ostrzega przed powrotem "do niebezpiecznych czasów"
Źródło: Paweł Laskosz/Fakty po Południu TVN24
Zaostrzenie polityki imigracyjnej przez prezydenta USA Donalda Trumpa nieoczekiwanie uderzyło w wielkiego producenta i dystrybutora piwa, firmę Constellation Brands - informuje CNN. Spółka zanotowała znaczący spadek sprzedaży w związku z masowymi deportacjami w ostatnich miesiącach. Jak wyjaśnia CNN, ma to związek z faktem, że znaczną część klienteli firmy w Stanach Zjednoczonych stanowi społeczność latynoska.

Jak podała CNN, wielu latynoskich klientów - zarówno tych, którzy dostali się do USA legalnie, jak i osób bez wymaganych dokumentów - obawia się wychodzić do sklepów, restauracji i barów z powodu intensywnych działań antyimigracyjnych prowadzonych przez administrację Trumpa.

Imprezy i uroczystości, w trakcie których często spożywano alkohol, nieraz w dużych ilościach, zostały ograniczone lub odwołane. Redukcje zatrudnienia w branżach, w których pracuje wielu imigrantów, sprawiły, że ludzie zmagają się z problemami finansowymi.

W sondażu przeprowadzonym przez Pew Research Center w listopadzie 78 proc. dorosłych Latynosów mieszkających w Stanach Zjednoczonych uznało warunki gospodarcze w kraju za średnie lub złe. Oceniali również negatywnie swoją sytuację ekonomiczną.

Gwałtowny spadek sprzedaży

W efekcie sprzedaż marek z portfolio Constellation Brands (np. Corona, Modelo Especial - firma ma prawa sprzedaży w USA) gwałtownie spadła. Marka Modelo straciła pozycję najlepiej sprzedającego się piwa na rzecz konkurencyjnego Michelob Ultra.

Jak wskazuje CNN, Latynosi stanowią około połowy klientów kupujących piwa Constellation.

Kalifornia, gdzie populacja osób pochodzących z Ameryki Łacińskiej jest największa w USA, jest najważniejszym rynkiem zbytu spółki. Jednocześnie to właśnie tam naloty amerykańskich służb migracyjnych i celnych są najbardziej intensywne.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Donald Trump podczas posiedzenia gabinetu w Białym Domu
Jak długo z tym walczył? Drzemka prezydenta pod lupą mediów
Maciej Wacławik
Caracas
"Jeśli zamierzasz wypowiedzieć wojnę, język ma znaczenie". Czym jest Kartel Słońc
Maciej Wacławik
Ilhan Omar
Trump nazwał ją śmieciem. "Jego obsesja na moim punkcie jest przerażająca"
Anna Zaleska

Latynoska społeczność kluczowa dla Constellation

Gdy w 2013 roku Constellation nabyło wyłączne prawa do dystrybucji w Stanach Zjednoczonych produktów Grupo Modelo - meksykańskiego giganta produkującego m.in. piwa Corona, Modelo, Pacifico i Victoria - koncern miał na celu zdobycie latynoskiej klienteli w USA, której populacja wzrosła niemal dwukrotnie w ciągu ostatnich 25 lat do 68 milionów.

Firma reklamowała się w hiszpańskojęzycznych mediach, co napędziło popularność jej marek.

W 2023 roku Modelo wyprzedziło Bud Light jako najlepiej sprzedające się piwo w Ameryce. Z kolei Corona stała się piątym co do wielkości trunkiem piwnym pod względem sprzedaży.

Działania Trumpa problematyczne dla koncernów

Według sondażu przeprowadzonego w listopadzie przez grupę Small Business Majority prawie połowa właścicieli małych firm w USA twierdzi, że zaostrzone egzekwowanie przepisów imigracyjnych przez władze kraju miało negatywny wpływ na ich działalność. Duże korporacje również nie są zadowolone - informuje CNN.

Spadek sprzedaży w dzielnicach zamieszkanych głównie przez Latynosów odnotowały takie koncerny, jak Burlington, Wingstop, Colgate-Palmolive i PepsiCo.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: skib/dap

Źródło: CNN

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/YURI GRIPAS / CNP POOL

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej
Dowiedz się więcej:

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Udostępnij:
TAGI:
USAHandelSprzedaż detalicznaAlkoholpiwo
Zobacz także:
Protesty Indie
Pomysł jak z Rosji. Opozycja podniosła alarm, rząd zmienił zdanie
Ze świata
pieniadze banknoty portfel shutterstock_2158054335
Seria cięć. "Bardzo dobra wiadomość" dla kredytobiorców
Pieniądze
Władimir Putin
Propozycje "absolutnie nie do przyjęcia". Ceny w górę po fiasku rozmów w Moskwie
Rynki
Glapiński
Jest decyzja w sprawie stóp procentowych
Pieniądze
plaza wakacje parasol shutterstock_1142848757
Odwołana wycieczka, bankructwo biura. Szykują się nowe przepisy
Turystyka
shutterstock_356049428
Fuzja na rynku mody. Dwie słynne marki pod jednym dachem
Najnowsze
Wizualizacja Centralnego Portu Komunikacyjnego
Parking na ponad pięć tysięcy miejsc. Wybrano projektanta
Z kraju
Zełesnki w Brukseli
Gigantyczne wsparcie dla Ukrainy. UE chce zabezpieczyć dwie trzecie jej finansów
TVN24
Lofoten Norwegia - Sergey Demo SVDPhoto shutterstock_2497575209
Koniec z promami. Powstaje najgłębszy tunel świata
Ze świata
sklep stacja benzynowa shutterstock_2099580448
Minister nie chce zakazu na stacjach. "Może spowodować wzrost cen"
Z kraju
Media antyspołecznościowe. Co poszło nie tak
YouTube kapituluje, będzie respektował prawo. "To rozczarowująca aktualizacja"
Tech
O kredyt hipoteczny może być trudniej
Historyczny rekord na rynku hipotek
Pieniądze
nvidia czip shutterstock_1060748543
Niepokojące braki układów pamięci. "Zaczynamy się martwić"
Tech
kryptowaluty
Popularna platforma do "miksowania" kryptowalut zamknięta. Koniec z praniem pieniędzy
Rynki
telewizor telewizja pilot shutterstock_1724369860
Potężna kara dla operatora i konieczność zwrotu pieniędzy klientom. "Jesteśmy zaskoczeni"
Z kraju
faberge
Ma tylko osiem centymetrów, tysiące diamentów i kosztowało miliony. To rekord
Ze świata
2910N104V CPK ZABLOTNIA
Horała twierdzi, że wciąż nie wie, jak doszło do sprzedaży działki pod CPK
Z kraju
Airbus A320 Eurowings shutterstock_2485082391
Najpierw uziemienie, potem kontrole. Kolejne usterki w Airbusach
Ze świata
Ursula von der Leyen
"Początek nowej ery pełnej niezależności energetycznej Europy od Rosji". Kreml odpowiada
Ze świata
lotto - Longfin Media shutterstock_2241139651
Kumulacja w Lotto w górę
Pieniądze
shutterstock_2117281391
Wygrana w Eurojackpot. Kumulacja została rozbita
Z kraju
shutterstock_2505840835
Chińska platforma zignorowała wezwanie. Sprawa trafi do prokuratury
Ze świata
shutterstock_2450871139
Wstrzymują transport rosyjskiej ropy. Sytuacja "nie do wytrzymania"
Ze świata
Black Friday USA
Rabaty i AI napędzają zakupy online. Cyber Week w USA z rekordowymi wynikami
Ze świata
kryptowaluty
Krypto w kłopocie, rynek podzielony, Komisja Nadzoru Finansowego oburzona
Łukasz Figielski
GettyImages-2150239530
Przekazują miliardy na "konta Trumpa" dla milionów dzieci
Ze świata
Boom na krótkoterminowy najem
Polska 2050 chce uregulować najem krótkoterminowy. "Samowolka to nie jest wolność"
Nieruchomości
ludzie, warszawa, luty, tłum
Mają walczyć z niżem demograficznym. Prezydent powołał nową radę
Z kraju
shutterstock_419367193
Nowość w mObywatelu od 2026 roku
Dla firm
shutterstock_1154715967
Czy to koniec tanich zakupów z Chin? Europa dokręca śrubę, stawką jest nie tylko cena
Maja Piotrowska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica