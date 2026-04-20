Ciemne chmury nad niemiecką gospodarką

Friedrich Merz chce ożywić niemiecką gospodarkę. "Musimy pozostać krajem przemysłowym!"

Prognoza została obniżona podczas otwarcia targów Hannover Messe po rozczarowującym początku roku. BDI (Bundesverband der Deutschen Industrie) wskazuje, że dodatkowym zagrożeniem jest konflikt w Iranie, który może przełożyć się na droższą energię, szerszą presję cenową oraz zakłócenia w transporcie i logistyce.

- Od 2022 roku produkcja przemysłowa w Niemczech spadała w każdym kolejnym roku. Na 2026 rok nie oczekujemy już ożywienia, lecz stagnacji - powiedział prezes BDI Peter Leibinger.

Ryzyko dalszego spadku produkcji

Według organizacji sektor przemysłowy może się skurczyć nawet piąty rok z rzędu, jeśli utrzymają się zakłócenia w żegludze. Produkcja pozostaje wyraźnie poniżej wcześniejszych poziomów, a wykorzystanie mocy wynosi niewiele ponad 78 procent.

Leibinger podkreślił, że słabość Niemiec ma przede wszystkim charakter strukturalny. Wskazał na wysokie koszty pracy, podatków, biurokracji i energii, które podkopały konkurencyjność gospodarki.

Apel o szybkie reformy

Szef BDI wezwał rząd do uzgodnienia do lata szerokiego pakietu reform, który pobudzi wzrost i inwestycje. Wśród postulatów znalazły się ulgi podatkowe, stabilne zachęty inwestycyjne oraz ograniczenie biurokracji.

- Decydenci muszą teraz wyjść poza krótkoterminowe reagowanie na kryzysy - zaznaczył Leibinger, apelując także o szybszą i bardziej cyfrową administrację publiczną.

