Ciemne chmury nad niemiecką gospodarką
Prognoza została obniżona podczas otwarcia targów Hannover Messe po rozczarowującym początku roku. BDI (Bundesverband der Deutschen Industrie) wskazuje, że dodatkowym zagrożeniem jest konflikt w Iranie, który może przełożyć się na droższą energię, szerszą presję cenową oraz zakłócenia w transporcie i logistyce.
- Od 2022 roku produkcja przemysłowa w Niemczech spadała w każdym kolejnym roku. Na 2026 rok nie oczekujemy już ożywienia, lecz stagnacji - powiedział prezes BDI Peter Leibinger.
Ryzyko dalszego spadku produkcji
Według organizacji sektor przemysłowy może się skurczyć nawet piąty rok z rzędu, jeśli utrzymają się zakłócenia w żegludze. Produkcja pozostaje wyraźnie poniżej wcześniejszych poziomów, a wykorzystanie mocy wynosi niewiele ponad 78 procent.
Leibinger podkreślił, że słabość Niemiec ma przede wszystkim charakter strukturalny. Wskazał na wysokie koszty pracy, podatków, biurokracji i energii, które podkopały konkurencyjność gospodarki.
Apel o szybkie reformy
Szef BDI wezwał rząd do uzgodnienia do lata szerokiego pakietu reform, który pobudzi wzrost i inwestycje. Wśród postulatów znalazły się ulgi podatkowe, stabilne zachęty inwestycyjne oraz ograniczenie biurokracji.
- Decydenci muszą teraz wyjść poza krótkoterminowe reagowanie na kryzysy - zaznaczył Leibinger, apelując także o szybszą i bardziej cyfrową administrację publiczną.
