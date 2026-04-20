Ze świata

Ciemne chmury nad niemiecką gospodarką

Oprac. Jan Sowa
Friedrich Merz chce ożywić niemiecką gospodarkę. "Musimy pozostać krajem przemysłowym!"
Źródło: Jakub Loska/Fakty o Świecie TVN24 BiS
Niemiecki przemysł może w 2026 roku co najwyżej stanąć w miejscu - ostrzega federacja przemysłowa BDI. Według organizacji na największą gospodarkę Europy coraz mocniej naciskają rosnące koszty energii, ryzyka w łańcuchach dostaw oraz wewnętrzne słabości strukturalne - podała agencja Reuters.

Prognoza została obniżona podczas otwarcia targów Hannover Messe po rozczarowującym początku roku. BDI (Bundesverband der Deutschen Industrie) wskazuje, że dodatkowym zagrożeniem jest konflikt w Iranie, który może przełożyć się na droższą energię, szerszą presję cenową oraz zakłócenia w transporcie i logistyce.

- Od 2022 roku produkcja przemysłowa w Niemczech spadała w każdym kolejnym roku. Na 2026 rok nie oczekujemy już ożywienia, lecz stagnacji - powiedział prezes BDI Peter Leibinger.

Ryzyko dalszego spadku produkcji

Według organizacji sektor przemysłowy może się skurczyć nawet piąty rok z rzędu, jeśli utrzymają się zakłócenia w żegludze. Produkcja pozostaje wyraźnie poniżej wcześniejszych poziomów, a wykorzystanie mocy wynosi niewiele ponad 78 procent.

Leibinger podkreślił, że słabość Niemiec ma przede wszystkim charakter strukturalny. Wskazał na wysokie koszty pracy, podatków, biurokracji i energii, które podkopały konkurencyjność gospodarki.

Apel o szybkie reformy

Szef BDI wezwał rząd do uzgodnienia do lata szerokiego pakietu reform, który pobudzi wzrost i inwestycje. Wśród postulatów znalazły się ulgi podatkowe, stabilne zachęty inwestycyjne oraz ograniczenie biurokracji.

- Decydenci muszą teraz wyjść poza krótkoterminowe reagowanie na kryzysy - zaznaczył Leibinger, apelując także o szybszą i bardziej cyfrową administrację publiczną.

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: FRIEDEMANN VOGEL/EPA/PAP

Jan Sowa
Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
