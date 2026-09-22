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Tysiące osób stracą pracę. Kolejny gigant ogłasza cięcia

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evonik - frantic00 shutterstock_2231020397
Niemiecki koncern motoryzacyjny Volkswagen planuje kolejne duże zwolnienia
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: frantic00/Shutterstock
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Niemiecki koncern chemiczny Evonik zapowiedział zwolnienia i dalsze oszczędności w odpowiedzi na problemy, z jakimi mierzy się europejska branża chemiczna. Firma wskazuje na słabą koniunkturę i coraz silniejszą konkurencję na globalnym rynku.

Niemiecki koncern chemiczny Evonik zlikwiduje 3,2 tys. miejsc pracy do końca 2029 r. Większość redukcji obejmie Niemcy. Firma tłumaczy cięcia kryzysem strukturalnym branży chemicznej i rosnącą konkurencją międzynarodową.

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Program oszczędnościowy w Evoniku

Zarządzający Evonikiem poinformowali o planach po posiedzeniu poświęconym strategii koncernu. Tym samym spółka potwierdziła założenia programu oszczędnościowego przedstawionego już w czerwcu.

- Zarząd, rada nadzorcza i przedstawiciele pracowników podzielają jedno przekonanie: znajdujemy się w strukturalnym kryzysie naszej branży - przekazał tymczasowy prezes Evoniku Claus Rettig.

Koncern zamierza m.in. nie obsadzać części nieobsadzonych stanowisk, odsyłać na wcześniejsze emerytury i oferować dobrowolne odejścia za odprawą.

To kolejny etap programu oszczędnościowego. Do końca 2026 r. w ramach wcześniejszych działań w Evoniku ma zniknąć około 2,8 tys. miejsc pracy. Łącznie programy restrukturyzacyjne prowadzone od 2024 r. mają więc objąć redukcję około 6 tys. stanowisk.

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Kryzys branży chemicznej

Niemieckie firmy chemiczne mierzą się z niskim popytem związanym z nikłym wzrostem gospodarczym, co dodatkowo pogłębiają wyższe ceny energii oraz nowe amerykańskie cła nałożone przez prezydenta Donalda Trumpa - zauważa agencja dpa.

Evonik to globalna firma chemiczna z siedzibą w Essen w Niemczech, działająca w ponad 100 krajach. Grupa w 2025 roku osiągnęła sprzedaż na poziomie 14,1 mld euro oraz zysk (skorygowany zysk EBITDA) w wysokości 1,9 mld euro. Na koniec 2025 roku Evonik zatrudniał nieco ponad 31 tys. osób na całym świecie.

Źródło: PAP
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Tagi:
Zwolnienia grupoweNiemcy
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