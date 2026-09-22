Tysiące osób stracą pracę. Kolejny gigant ogłasza cięcia
Niemiecki koncern chemiczny Evonik zlikwiduje 3,2 tys. miejsc pracy do końca 2029 r. Większość redukcji obejmie Niemcy. Firma tłumaczy cięcia kryzysem strukturalnym branży chemicznej i rosnącą konkurencją międzynarodową.
Program oszczędnościowy w Evoniku
Zarządzający Evonikiem poinformowali o planach po posiedzeniu poświęconym strategii koncernu. Tym samym spółka potwierdziła założenia programu oszczędnościowego przedstawionego już w czerwcu.
- Zarząd, rada nadzorcza i przedstawiciele pracowników podzielają jedno przekonanie: znajdujemy się w strukturalnym kryzysie naszej branży - przekazał tymczasowy prezes Evoniku Claus Rettig.
Koncern zamierza m.in. nie obsadzać części nieobsadzonych stanowisk, odsyłać na wcześniejsze emerytury i oferować dobrowolne odejścia za odprawą.
To kolejny etap programu oszczędnościowego. Do końca 2026 r. w ramach wcześniejszych działań w Evoniku ma zniknąć około 2,8 tys. miejsc pracy. Łącznie programy restrukturyzacyjne prowadzone od 2024 r. mają więc objąć redukcję około 6 tys. stanowisk.
Kryzys branży chemicznej
Niemieckie firmy chemiczne mierzą się z niskim popytem związanym z nikłym wzrostem gospodarczym, co dodatkowo pogłębiają wyższe ceny energii oraz nowe amerykańskie cła nałożone przez prezydenta Donalda Trumpa - zauważa agencja dpa.
Evonik to globalna firma chemiczna z siedzibą w Essen w Niemczech, działająca w ponad 100 krajach. Grupa w 2025 roku osiągnęła sprzedaż na poziomie 14,1 mld euro oraz zysk (skorygowany zysk EBITDA) w wysokości 1,9 mld euro. Na koniec 2025 roku Evonik zatrudniał nieco ponad 31 tys. osób na całym świecie.