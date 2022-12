Węgiel w największej gospodarce Europy wrócił do łask. Nowe dane

Z danych Destatis wynika, że ponad jedna trzecia (36,3 proc.) energii elektrycznej wytworzonej w okresie od lipca do września br. pochodziła z elektrowni węglowych. Dla porównania w trzecim kwartale 2021 roku było to 31,9 proc.

Niemcy sięgają po węgiel

Agencja Reutera zwróciła uwagę, że od dawna krytykowany przez niemiecką partię Zielonych , członka koalicji rządowej, węgiel miał być wycofany do 2030 roku, ale wojna na Ukrainie i ograniczenia eksportu gazu sprawiły, że węgiel wrócił do łask.

Produkcja energii z węgla wzrosła o 13,3 proc. rok do roku do 42,9 terawatogodzin (TWh) w okresie od lipca do września br., podczas gdy całkowita produkcja energii w Niemczech - 118,1 TWh - była o 0,5 proc. niższa niż w tym samym okresie 2021 roku - podał Destatis.

Międzynarodowa Agencja Energetyczna wskazała, że w 2022 roku doszło do gwałtownego wzrostu cen surowców kopalnych. Największy wzrost odnotował gaz ziemny, co skłoniło wiele podmiotów do sięgnięcia po tańsze surowce energetyczne jak węgiel, pomimo faktu, że jego ceny również wzrosły. Z tego powodu, światowe zapotrzebowanie na węgiel osiągnie przypuszczalnie nowy, rekordowy poziom ponad 8 miliardów ton w 2022 r. i pozostanie na nim aż do 2025 r. – stwierdzono.