Utrudnienia dla 100 tysięcy pasażerów

Niemiecki związek zawodowy Verdi wezwał pracowników ochrony lotnisk we Frankfurcie nad Menem i Hamburgu, by przyłączyli się do zaplanowanego na czwartek i piątek strajku ostrzegawczego personelu naziemnego Lufthansy. Oznacza to, że pasażerowie na tych lotniskach mogą spodziewać się jeszcze większych utrudnień.