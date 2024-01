Strajk w Niemczech. Są utrudnienia dla polskich podróżnych i kierowców

Niemieckie Stowarzyszenie Rolników (DBV) zaplanowało od piątku, 8 stycznia, protest w odpowiedzi na plany oszczędnościowe rządu federalnego, które zakładały zmniejszenie dopłat do oleju napędowego. Blokady rolników wsparły niemieckie firmy transportowe, które sprzeciwiają się zapowiadanemu wzrostowi obciążeń i opłat dla przewoźników.

Utrudnienia w Niemczech

Konwój rolników dotarł do słynnej Bramy Brandenburskiej o 17:30 w niedzielę według lokalnego dziennika "Berliner Zeitung".

W nocy zostały opublikowano zdjęcia ciągników jadących autostradą B96 i autostradą A20. Konwój setek pojazdów rolniczych blokował także most Jann-Bergahus, znajdujący niedaleko miejscowości Leer w północno-zachodniej części Niemiec .

Rolnicy zablokowali tez dostęp do autostrad we wschodnim kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie oraz w Cloppenburgu w północno-zachodniej Dolnej Saksonii.

Utrudnienia dla polskich kierowców

Protestujący chcą zablokować także polsko-niemieckie przejście graniczne w Lubieszynie. - Rolnicy niemieccy przygotowują się do blokady przejścia granicznego w Lubieszynie. Póki co ustawiają się na poboczu. Jeszcze w tej chwili przejazd jest możliwy - relacjonowała przed godziną 9.00 na antenie TVN24 reporterka Natalia Madejska.

- To oznacza utrudnienia dla mieszkańców pogranicza. Bardzo dużo osób dojeżdża z Polski, między innymi ze Szczecina, Świnoujścia, z mniejszych miejscowości, do pracy w Niemczech. Wiemy od pracowników polskich, że niemieckie firmy zorganizowały w tych dniach pracę zdalną - zaznaczyła reporterka.

Problem także dla pasażerów

Wynika z nich, że odwołane zostały poranne przejazdy z Zielonej Góry do Guben. Według komunikatów opóźnione były także po 46 i 45 minut między innymi pociągi z Jeleniej Góry do Goerlitz czy z Krakowa do Berlina. Przy niektórych informacjach o utrudnieniach widnieje dodatkowy komunikat: "w związku z akcją strajkową na terenie Niemieckiej Republiki Federalnej wstrzymany ruch pociągów".