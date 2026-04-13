Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Pracownicy rozpoczęli strajk, przewoźnik odwołuje setki lotów

|
frankfurt niemcy lotnisko - Veniamin Kraskov shutterstock_323095040
Strajk pracowników Lufthansy
Źródło: TVN24
Piloci Lufthansy rozpoczęli w nocy z niedzieli na poniedziałek strajk, który potrwa do wtorku. Niemiecki przewoźnik zapowiada odwołanie setek lotów. Najbardziej ucierpią połączenia z Monachium i Frankfurtem nad Menem.

Akcją objęte mają zostać także Lufthansa Cargo oraz regionalna linia Lufthansa CityLine. W przypadku tanich linii Eurowings ograniczenia mają obowiązywać tylko w poniedziałek. Ze strajku wyłączone mają zostać połączenia Lufthansy z Bliskim Wschodem.

Odwoływane loty dotyczyć będą prawdopodobnie także połączeń do i z Polski.

Związek zawodowy: pracodawcy nie wykazali żadnej gotowości

Związek zawodowy pilotów Cockpit w oświadczeniu w sobotę przekazał, że "czuje się zmuszony do podjęcia takiego kroku po tym, jak pracodawcy nie wykazali żadnej gotowości dojścia do porozumienia w kilku sporach zbiorowych". Piloci domagają się m.in. zmian w kwestiach emerytalnych.

W piątek w Lufthansie miał miejsce strajk personelu pokładowego. Przyczyną tego protestu było niezadowolenie pracowników z rozmów dotyczących umowy zbiorowej, której stawką jest ok. 800 miejsc pracy.

Kolejny taki strajk w Lufthansie

Piątkowy strajk był trzecią dużą akcją protestacyjną w Lufthansie w tym roku. W marcu przez dwa dni strajkowali piloci przewoźnika.

Ich poprzedni strajk miał miejsce 12 lutego. Wtedy w jednym dniu odwołano ponad 800 lotów, co dotknęło około 100 tys. pasażerów.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Veniamin Kraskov / Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
StrajkNiemcyLufthansa
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

