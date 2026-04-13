Pracownicy rozpoczęli strajk, przewoźnik odwołuje setki lotów
Akcją objęte mają zostać także Lufthansa Cargo oraz regionalna linia Lufthansa CityLine. W przypadku tanich linii Eurowings ograniczenia mają obowiązywać tylko w poniedziałek. Ze strajku wyłączone mają zostać połączenia Lufthansy z Bliskim Wschodem.
Odwoływane loty dotyczyć będą prawdopodobnie także połączeń do i z Polski.
Związek zawodowy: pracodawcy nie wykazali żadnej gotowości
Związek zawodowy pilotów Cockpit w oświadczeniu w sobotę przekazał, że "czuje się zmuszony do podjęcia takiego kroku po tym, jak pracodawcy nie wykazali żadnej gotowości dojścia do porozumienia w kilku sporach zbiorowych". Piloci domagają się m.in. zmian w kwestiach emerytalnych.
W piątek w Lufthansie miał miejsce strajk personelu pokładowego. Przyczyną tego protestu było niezadowolenie pracowników z rozmów dotyczących umowy zbiorowej, której stawką jest ok. 800 miejsc pracy.
Kolejny taki strajk w Lufthansie
Piątkowy strajk był trzecią dużą akcją protestacyjną w Lufthansie w tym roku. W marcu przez dwa dni strajkowali piloci przewoźnika.
Ich poprzedni strajk miał miejsce 12 lutego. Wtedy w jednym dniu odwołano ponad 800 lotów, co dotknęło około 100 tys. pasażerów.
