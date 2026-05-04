Ze świata Niemieckie partie opuszczają X. "Pogrążył się w chaosie" Oprac. Wiktor Knowski |

SPD, Zieloni oraz Lewica oświadczyły w komunikatach opublikowanych na portalach społecznościowych, że "X w ostatnich latach pogrążył się w chaosie".

Musk we wpisie niemieckiej lewicy

"Debaty polityczne opierają się na dialogu oraz docieraniu do ludzi i informowaniu ich" - czytamy na koncie SPD, współtworzącej niemiecki rząd, na Facebooku. "Nie chcemy już wspierać platformy takiej jak X, która promuje treści prawicowo-populistyczne, mowę nienawiści i dezinformację" - dodano.

Do wpisu dołączono zdjęcie Muska stojącego przy mównicy, unoszącego prawą rękę w geście przypominającym nazistowski salut.

Hasztag #WirVerlassenX (#OpuszczamyX), użyty przez wszystkie trzy partie, znalazł się w poniedziałek wśród najpopularniejszych w Niemczech.

Kontrowersje wokół platformy Muska

Podczas przemówienia wygłoszonego na wiecu w Waszyngtonie 20 stycznia 2025 roku, w dniu zaprzysiężenia Donalda Trumpa na prezydenta USA, Elon Musk dziękował Amerykanom za umożliwienie Trumpowi powrotu do Białego Domu, po czym dwukrotnie uderzył się prawą dłonią w lewą pierś i wyprostował ramię z otwartą dłonią.

Od przejęcia X (wówczas Twittera) przez Muska w 2022 roku wielu polityków, celebrytów i firm zrezygnowała z korzystania z serwisu, wzrosła też liczba skarg na zmiany w funkcjonowaniu platformy pod jego kierownictwem, w tym dezinformację i mowę nienawiści. Musk odpiera zarzuty, przekonując, że broni wolności słowa i ogranicza cenzurę.

W Niemczech wielu czołowych polityków i urzędników, na czele z kanclerzem Friedrichem Merzem, regularnie publikuje na X. Jednym z celów inicjatywy lewicowych partii jest wywołanie fali odejść z serwisu także wśród najważniejszych niemieckich decydentów.

