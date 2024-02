Trzydniowy strajk ostrzegawczy personelu naziemnego działu technicznego niemieckiej Lufthansy rozpoczął się w środę rano i ma potrwać do piątku wieczorem. Do środy w południe akcja protestacyjna nie wpłynęła na loty pasażerskie - poinformowali przedstawiciele związku zawodowego Verdi.

Pracownicy chcą podwyżek

Od początku tego roku Verdi przeprowadził już dwa strajki ostrzegawcze pracowników lotnisk, które spowodowały odwołanie kilkuset lotów. Ostatni strajk miał miejsce w ubiegłym tygodniu, powodując przestoje w pracy siedmiu największych lotnisk w RFN – większość lotów Lufthansy została wówczas odwołana, co dotknęło ponad 100 tys. pasażerów.

Strajk także w komunikacji

Dodatkowo od poniedziałku do soboty trwają strajki ostrzegawcze w lokalnej komunikacji w różnych regionach Niemiec – strajkują kierowcy miejskich autobusów, kolejek i metra. W środę pracę autobusów i pociągów wstrzymali kierowcy m.in. w Dolnej Saksonii. Do strajku wezwał związek zawodowy Verdi, domagając się m.in. 35-godzinnego tygodnia pracy oraz ograniczenia długości zmiany do dziesięciu godzin.