Jak poinformował związek zawodowy GDL, strajk na kolei ma potrwać do godz. 13 w piątek. Utrudnienia dotyczyć będą nie tylko krajowego, ale także międzynarodowego ruchu pasażerskiego, w tym pociągów z Polski. Wiele tras pociągów zostanie odwołanych, zmienionych, lub skróconych, co dotknie tysiące pasażerów.

Strajk w Niemczech

Głównym powodem strajku jest nowy układ zbiorowy pracy, co do którego postanowień związek zawodowy GDL i dyrekcja kolei nie mogą dojść do porozumienia. Punktem spornym jest skrócenie tygodniowego czasu pracy z 38 do 35 godzin bez obniżenia płacy, czego domaga się związek.