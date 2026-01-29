Rosyjski oligarcha wygrał w niemieckim sądzie

Amerykańscy wysłannicy Steve Witkoff i Jared Kushner spotkali się w Moskwie z Władimirem Putinem Źródło: Reuters

W wyniku wyroku sąd w Hamburgu zakazał gazecie rozpowszechniania części informacji, w tym twierdzeń o rzekomych powiązaniach Usmanowa z wysokimi rangą rosyjskimi urzędnikami. Informacje te znalazły się w materiale "FAZ" z kwietnia 2023 roku o tytule "Zgodnie z instrukcjami Kremla".

Usmanow wygrał w niemieckim sądzie

Jak podał Reuters, adwokat miliardera Joachim Steinhofel, komentując wyrok, zaznaczył, że zakaz dotyczy również powielania "powtarzających się kluczowych elementów uzasadnienia" sankcji UE nałożonych na jego klienta.

- Ten wyrok pozwala na słuszną prawnie ocenę, że uzasadnienie sankcji Unii Europejskiej jest niczym innym, jak zbiorem oszczerczych, bezpodstawnych, a tym samym niezgodnych z prawem zarzutów - dodał Steinhofel.

Rosyjski oligarcha na liście sankcyjnej

Na stronie Komisji Europejskiej Usmanow figuruje jako jedna z osób, objętych sankcjami krótko po pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku. Ma on zakaz wjazdu na terytorium UE, a część jego aktywów została zamrożona w związku z "działaniami podważającymi lub zagrażającymi integralności terytorialnej, suwerenności i niepodległości Ukrainy".

W rozporządzeniu wykonawczym Rady UE rosyjski oligarcha uzbeckiego pochodzenia został opisany jako osoba "ściśle związana" z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem.

"Aktywnie wspierał materialnie lub finansowo rosyjskich decydentów, odpowiedzialnych za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy oraz czerpał z tego korzyści" - napisano w dokumencie.

Oprócz unijnych restrykcji, biznesmen objęty jest również sankcjami amerykańskimi.

Władimir Putin i Aliszer Usmanow w październiku 2018 roku Źródło: MICHAEL KLIMENTYEV/SPUTNIK/KREMLIN POOL/POOL/PAP

To nie pierwsza sprawa Usmanowa

Jak zauważył Reuters, pozew przeciwko niemieckiej gazecie nie jest pierwszą potyczką Usmanowa w europejskich sądach, związaną z próbami zniesienia nałożonych kar. Z kolei, postępowanie sądowe przeciwko "FAZ" nie jest jedynym sukcesem prawnym biznesmena, którego majątek według agencji Bloomberga jest szacowany na blisko 19 mld dolarów.

Pod koniec 2025 r. niemieckie władze zgodziły się na zamknięcie śledztwa w sprawie domniemanych naruszeń międzynarodowego prawa handlowego, pod warunkiem że Usmanow zapłaci grzywnę w wysokości 10 mln euro. W 2024 roku - jak poinformowało jego biuro prasowe - umorzone zostało śledztwo przeciwko niemu, dotyczące zarzutów prania pieniędzy.

