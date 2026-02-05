Logo TVN24
Ze świata

Niemiecki wywiad: Rosja wydaje więcej, niż zakładano, to rosnące zagrożenie dla Europy

Rosja Kreml Plac Czerwony
Tusk: polskie granice z Rosją i Białorusią będą najlepiej strzeżone w Europie
Źródło: TVN24
Wydatki wojskowe Rosji miały być w ostatnich latach o 66 procent wyższe niż oficjalnie podawano. Część kosztów Kreml wskazywał w innych pozycjach budżetu - wynika z ustaleń niemieckiego wywiadu zagranicznego.

Według Federalnej Służby Wywiadowczej (BND) Rosja nie ujmuje części wydatków wojskowych w budżecie ministerstwa obrony, wpisując je do innych pozycji budżetowych. Dotyczy to m.in. projektów budowlanych i informatycznych armii oraz świadczeń socjalnych dla żołnierzy.

Znaczna część PKB

BND wskazała, że rozbieżności mogą wynikać także z rosyjskiej interpretacji wydatków obronnych, odbiegającej od definicji stosowanej przez NATO. Wywiad podkreślił, że oficjalne rosyjskie dane są często zniekształcane i wymagają dodatkowej analizy.

Z analizy BND wynika również, że od rozpoczęcia pełnoskalowej wojny przeciwko Ukrainie w lutym 2022 roku rosyjski budżet wojskowy systematycznie rośnie. W 2025 roku wydatki te sięgnęły około 250 mld euro, co odpowiada blisko 10 proc. rosyjskiego PKB. Dla porównania w 2022 roku stanowiły one około 6 proc. PKB, w 2023 roku - 6,7 proc., a w 2024 roku - 8,5 proc.

"Liczby te jasno odzwierciedlają rosnące zagrożenie dla Europy ze strony Rosji" – oceniła BND, wskazując, że środki te są wykorzystywane nie tylko na prowadzenie wojny przeciwko Ukrainie, lecz także na dalszą rozbudowę potencjału militarnego, w tym w regionach w pobliżu wschodniej flanki NATO.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Rosyjskie statki u wybrzeży Sardynii
Nietypowa trasa rosyjskiego statku. "Czuwamy"
TVN24
flaga rosja drut kolczasty shutterstock_2426041295
Rosyjski komik skazany na sześć lat więzienia za żart
TVN24
Ropa tanieje: OPEC musi "popracować" z Iranem i Rosją
Rosja liczy straty. Dochody spadły o połowę

Moskwa celuje w NATO

Szef BND Martin Jaeger ostrzegł w październiku, że Rosja "ukrywa swoje zamiary", w rzeczywistości dążąc do testowania Zachodu. Jak podkreślił, Europa musi przygotować się na dalsze zaostrzenie sytuacji, a działania Moskwy są ukierunkowane na osłabienie NATO, destabilizację europejskich demokracji, pogłębianie podziałów społecznych oraz zastraszanie.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Opracowała Alicja Skiba/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/MAXIM SHIPENKOV

TAGI:
RosjaNiemcyWojsko
