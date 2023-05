Kolejne dane z Niemiec poniżej oczekiwań. "Ryzyko recesji rośnie"

Federalny urząd statystyczny Destatis podał w poniedziałek, że produkcja przemysłowa w marcu 2023 roku spadła o 3,4 proc. miesiąc do miesiąca, podczas gdy w lutym zanotowano wzrost o 2,1 proc. Konsensus rynkowy, czyli mediana prognoz analityków ankietowanych przez agencję Reutera, zakładała spadek o 1,3 proc. miesiąc do miesiąca. W ujęciu rocznym odnotowano wzrost o 1,8 proc.

Produkcja przemysłowa w Niemczech

Produkcja pojazdów i części samochodowych spadła o 6,5 proc. w porównaniu do lutego. Produkcja maszyn i urządzeń w tym samym czasie poszła w dół o 3,4 proc., a produkcja w sektorze budowlanym zmniejszyła się o 4,6 proc.

To kolejne w ostatnich dniach dane poniżej oczekiwań z największej gospodarki Europy. W piątek federalny urząd statystyczny Destatis podał, że wskaźnik nowych zamówień w niemieckim przemyśle w marcu spadł o 10,7 proc. miesiąc do miesiąca. Był to największy spadek w ujęciu miesięcznym od kwietnia 2020 roku, szczytowego momentu pandemii COVID-19.