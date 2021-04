Zielone światło z Niemiec dla unijnego Funduszu Odbudowy

Skarga konstytucyjna

Fundusz Odbudowy

- Ja mam nadzieję i tutaj rząd apeluje do parlamentu o przegłosowanie tych regulacji dotyczących środków własnych, bo to one otwierają drzwi nie tylko do Krajowego Programu Odbudowy (to polski plan na wydanie środków z unijnego Funduszu Odbudowy), ale również do umowy partnerstwa, czyli wszystkich środków unijnych - powiedział w czwartek premier Mateusz Morawiecki.