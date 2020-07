Niemcy porzucą energetykę węglową. Gigantyczne rekompensaty dla spółek

Niemiecki parlament uchwalił w piątek, że stopniowa likwidacja energetyki węglowej w Niemczech ma się zakończyć najpóźniej w 2038 roku. Spółki, do których należą elektrownie, mają otrzymać miliardowe rekompensaty.

Piątkowe decyzje pochwalił minister gospodarki Peter Altmaier, nazywając ją decydującym momentem w historii Niemiec. - To nieodwołalny początek końca wieku paliw kopalnianych - powiedział. - To jest projekt dla pokoleń - dodał.

Agencja Reutera zwróciła uwagę, że Niemcy będą dążyć do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 55 procent do 2030 roku, w stosunku do poziomów z 1990 roku.