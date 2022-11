Reuters: niemiecki rząd planuje podatek od nadzwyczajnych zysków spółek energetycznych

Berlin planuje wprowadzić opłatę w wysokości 33 procent nadzwyczajnych zysków spółek naftowych, węglowych i gazowych - podał Reuters, powołując się na źródła w niemieckim resorcie finansów. Ma to dać budżetowi od jednego do trzech miliardów euro.

Spółki energetyczne - opłata od nadzwyczajnych zysków

Planowana opłata dla sektora ropy i gazu różni się od tej, którą Niemcy ogłosiły we wtorek, a która miałaby zastosowanie do nadzwyczajnych zysków z energii elektrycznej od 1 września 2022 r. i obowiązywała co najmniej do czerwca 2023 r.