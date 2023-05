Recesja w Niemczech. "Rozczarowujące dane"

czytaj dalej

Upadek Silicon Valley Bank był największym incydentem tego typu od czasu kryzysu finansowego w 2008 roku. Pociągnął za sobą dwie inne amerykańskie instytucje, a następnie przejął go First Citizens, co miało zapobiec pogorszeniu sytuacji. Dwa miesiące później nowy właściciel podjął decyzję o cięciu kosztów i zwalnia setki osób.