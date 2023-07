Niemiecka gospodarka skurczy się bardziej, niż zakładano. Są prognozy MFW

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) skorygował założenia dla niemieckiej gospodarki i podał, że Produkt Krajowy Brutto (PKB) kraju ma skurczyć się w tym roku o 0,3 procent. MFW zaktualizował także prognozy dotyczące globalnego wzrostu i ocenił, że jest on nadal słaby i towarzyszy mu wiele zagrożeń.

Niemiecka gospodarka - prognozy MFW

MFW widzi lepsze perspektywy dla światowej gospodarki jako całości, podwyższając prognozę wzrostu do 3 proc. Jeszcze w kwietniu wartość ta została obniżona z 2,9 do 2,8 proc. W 2022 roku gospodarka światowa urosła o 3,5 proc.

MFW obniżył prognozę dotyczącą inflacji w tym roku z 7 do 6,8 proc. Jak podkreślili ekonomiści, mimo to "za wcześnie na świętowanie", bowiem gospodarka nadal będzie się znacznie schładzać w porównaniu z 2022 rokiem. Szczególnie widać to w strefie euro, która "nadal szuka równowagi" po wzroście cen gazu w wyniku wojny Rosji z Ukrainą.