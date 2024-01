Niemieckie koleje ostrzegają pasażerów przed utrudnieniami

Związek zawodowy niemieckich maszynistów GDL planuje od środy do piątku strajk na tle płacowym - podał portal tagesschau. Wskazał, że strajk maszynistów dotknie miliony pasażerów i w związku z tym niemieckie koleje - Deutsche Bahn (DB) - wzywają pasażerów, aby w miarę możliwości przełożyli podróże.

DB wprowadziły na czas strajku awaryjny rozkład jazdy z poważnymi ograniczeniami. "W przypadku tych połączeń DB wykorzysta dłuższe pociągi z większą liczbą miejsc, aby jak najwięcej osób dotarło do celu. Nie można jednak zagwarantować przejazdu" - ogłosiła firma.

Strajki w Niemczech

Związek GDL planuje strajk w transporcie pasażerskim od środy od godz. 2 do piątku do godz. 18 "w tygodniu, w którym oczekuje się poważnych zakłóceń w ruchu drogowym z powodu protestów rolników" - zauważa tagesschau. Wstrzymanie pracy w DB Cargo ma rozpocząć się we wtorek o godzinie 18.