Utrudnienia dla ponad 100 tysięcy pasażerów

Od rana we wtorek trwa strajk ostrzegawczy pracowników obsługi naziemnej na największych niemieckich lotniskach - we Frankfurcie, Monachium, Hamburgu, Berlinie, Duesseldorfie, Kolonii/Bonn i Stuttgarcie. Akcja ma zakończyć się w nocy z wtorku na środę. Skutki strajku może odczuć ponad 100 tys. pasażerów - oceniają linie lotnicze Lufthansa.

Utrudnienia dla prawie 100 tysięcy pasażerów

Pierwsze loty były odwoływane już w nocy z poniedziałku na wtorek. Trwający dobę strajk może utrudnić plany podróży blisko 100 tys. pasażerów. Do strajku przystąpili pracownicy obsługi naziemnej, zatrudnieni w spółkach Lufthansy (m.in. pracownicy operacyjni, cargo, logistyki, IT) na lotniskach we Frankfurcie, Monachium, Hamburgu, Berlinie, Duesseldorfie, Kolonii/Bonn i Stuttgarcie. Z powodu strajku Lufthansa odwołała setki lotów. W poniedziałek wieczorem odwołano pierwszych 50 połączeń z Frankfurtu. Prawdopodobnie we wtorek odprawionych zostanie jedynie kilka dalszych lotów międzykontynentalnych. Lufthansa zakłada, że we wtorek uda się zrealizować zaledwie 10-20 proc. normalnego rozkładu, obejmującego ok. 1000 lotów. Odwołane zostały wszystkie 23 loty Lufthansy z lotnisk w Hamburgu i Duesseldorfie, a także większość połączeń z lotniska Kolonia/Bonn.