Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Druga propozycja na obniżenie cen paliw. Niemiecki rząd wprowadza zmiany

|
berlin niemcy shutterstock_2500176873
J.D. Vance o rozmowach na linii USA-Iran. "Nie osiągnęliśmy porozumienia"
Źródło: TVN24, Reuters
Niemiecki rząd zapowiedział czasową obniżkę podatku od paliw o 17 centów za litr, by złagodzić skutki rosnących cen. Rozwiązanie ma obowiązywać przez dwa miesiące.

O swoich planach chadecka CDU i socjaldemokratyczna SPD poinformowały we wspólnym oświadczeniu po trwających przez weekend negocjacjach nad jeziorem Tegel w Berlinie.

Według ministry pracy Baerbel Bas dzięki obniżeniu podatku konsumenci łącznie zaoszczędzą na paliwach ok. 1,6 mld euro.

"To jest jednym słowem szaleństwo". Maklerzy ostrzegają przed skokiem cen ropy
Dowiedz się więcej:

Rynki

Kolejny pomysł na obniżenie cen pali w Niemczech

W kwietniu w koalicji toczyła się debata na temat sposobów obniżenia cen paliwa. Wprowadzona na początku miesiąca zasada, zgodnie z którą dystrybutorzy mogą podnosić ceny tylko raz dziennie, SPD uznała za niewystarczającą.

Oczekiwana ulga nie nadeszła. Niemcy płacą krocie za paliwo
Dowiedz się więcej:

Reprezentująca CDU szefowa resortu gospodarki Katherina Reiche proponowała zwiększenie ulg podatkowych dla osób dojeżdżających do pracy. Opowiedziała się przeciw postulatowi SPD, by nałożyć na sektor energetyczny podatek od nadzwyczajnych zysków.

W poniedziałek sceptycznie o pomyśle nadzwyczajnego podatku wypowiedział się także kanclerz Friedrich Merz.

Spór w niemieckim rządzie. Propozycja ulgi dla osób dojeżdżających do pracy
Dowiedz się więcej:

Potężny wzrost cen

Od wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie, rozpoczętej 28 lutego atakami USA i Izraela na Iran, w Niemczech gwałtownie wzrosły ceny paliw. Jak wynika z danych automobilklubu ADAC, w dotychczasowym szczytowym momencie, krótko po Wielkanocy, litr oleju napędowego kosztował średnio w Niemczech o ponad 70 eurocentów więcej niż przed wybuchem wojny, a litr benzyny E10 o ponad 41 eurocentów więcej.

W poniedziałek Reiche ostrzegła, że niemiecka gospodarka prawdopodobnie będzie odczuwać negatywne skutki wojny z Iranem do końca 2026 roku.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
NiemcyCeny paliwKonflikt na Bliskim Wschodzie
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
shutterstock_1697366587
Pracownicy sklepów Dino zapowiedzieli strajk. "Są przeciążani do granic możliwości"
Handel
biuro komputery ludzie shutterstock_2546315783
Higiena danych w dobie AI. Praktyczne sposoby ochrony informacji
Tech
Nowoczesny kompleks mieszkaniowy w Gdańsku. Elewacja domu mieszkalnego z balkonami. Budynek apartamentowy. Hipoteka w nieruchomości
Zmiany na rynku najmu. "To bardzo korzystny układ"
Nieruchomości
Ajay Banga, prezes Banku Światowego
Szef Banku Światowego: niedługo może brakować 800 milionów miejsc pracy
Ze świata
elektronika chip procesor AdobeStock_693720429
Tajwański gigant z imponującym rekordem. Akcje poszybowały
Tech
Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie Centrum handlowe Dubai Mall Fashion Avenue Luxury Shopping Center
Ogromne spadki sprzedaży. Branża dóbr luksusowych pod kreską
Handel
Węgry, wybory
Efekty wyborów na Węgrzech i szczyt w USA. Najważniejsze wydarzenia tygodnia
Ze świata
shutterstock_2629465413
Od dziś nowe zasady kontroli L4. ZUS zyskuje kolejne uprawnienia
Dla pracownika
Offshore platforma konstrukcyjna produkcja ropa gaz shutterstock_592325510
"To jest jednym słowem szaleństwo". Maklerzy ostrzegają przed skokiem cen ropy
Rynki
Peter Magyar
Polityczna zmiana, rynkowa ulga. Co zwycięstwo Tiszy oznacza dla węgierskiej waluty
Ze świata
Stacja paliw, samochód, paliwo, tankowanie
Ceny paliw we wtorek. Tyle będą kosztować
Pieniądze
Złotówki Pieniądze PLN
Mniej pieniędzy z podatku Belki. Wpływy znów spadają
Pieniądze
frankfurt niemcy lotnisko - Veniamin Kraskov shutterstock_323095040
Gigant odwołuje setki lotów. Piloci rozpoczęli strajk
Ze świata
Donald Trump
Całkowita blokada cieśniny. Dlaczego Trump to robi?
Ze świata
czekolada shutterstock_230301934
Wyższa cena, mniejsze opakowania. Ekspert: rynek jest rozchwiany
Handel
Cieśnina Ormuz to ważny szlak handlowy (zdjęcie ilustracyjne)
Eksperci: kruche zawieszenie broni nie zatrzyma wzrostu cen
Ze świata
shutterstock_2322878533
Domowe bimbrownictwo zalegalizowane. Przełom po 158 latach
Ze świata
Policjanci nie odnotowali, aby "48 hours challenge" miał związek z dotychczasowymi zaginięciami nastolatków
"Trenowałeś do tego całe życie". Rząd kusi graczy wysokimi zarobkami
Ze świata
shutterstock_2437325815
Popularna wyspa ze "szlakiem selfie". Nowa atrakcja dla turystów
Turystyka
Lotnisko we Frankfurcie
Czwarty strajk pilotów w tym roku. Pasażerów czekają utrudnienia
Turystyka
shutterstock_2562770489
"Szok podażowy". Wojna z Iranem napędza inflację
Ze świata
lotto S shutterstock_275295956
Rośnie kumulacja w Lotto
Pieniądze
Diesel paliwa
Ceny paliw w poniedziałek. Tyle kosztują
Pieniądze
zloto nbp
NBP podał nowe dane o polskim złocie
Z kraju
shutterstock_2153601127
Koniec sporu z gigantem. Wypłaci miliony dolarów
Tech
shutterstock_1111230029
Łyżki wycofane ze sklepów. "Szkodliwe dla zdrowia"
Handel
Sam Altman
"Nie doceniłem siły słów". Prezes OpenAI celem ataku
Tech
Mark Zuckerberg
Meta stanie przed sądem. Jest decyzja
Tech
Kraków Airport lotnisko
"Nocni pasażerowie" poszukiwani. Lotnisko z nietypową ofertą pracy
Z kraju
Kampania wyborcza, Węgry
Węgry na zakręcie. To może pogrążyć Orbana
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

