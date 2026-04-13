Ze świata Druga propozycja na obniżenie cen paliw. Niemiecki rząd wprowadza zmiany Oprac. Paulina Karpińska |

O swoich planach chadecka CDU i socjaldemokratyczna SPD poinformowały we wspólnym oświadczeniu po trwających przez weekend negocjacjach nad jeziorem Tegel w Berlinie.

Według ministry pracy Baerbel Bas dzięki obniżeniu podatku konsumenci łącznie zaoszczędzą na paliwach ok. 1,6 mld euro.

Kolejny pomysł na obniżenie cen pali w Niemczech

W kwietniu w koalicji toczyła się debata na temat sposobów obniżenia cen paliwa. Wprowadzona na początku miesiąca zasada, zgodnie z którą dystrybutorzy mogą podnosić ceny tylko raz dziennie, SPD uznała za niewystarczającą.

Dowiedz się więcej: Oczekiwana ulga nie nadeszła. Niemcy płacą krocie za paliwo

Reprezentująca CDU szefowa resortu gospodarki Katherina Reiche proponowała zwiększenie ulg podatkowych dla osób dojeżdżających do pracy. Opowiedziała się przeciw postulatowi SPD, by nałożyć na sektor energetyczny podatek od nadzwyczajnych zysków.

W poniedziałek sceptycznie o pomyśle nadzwyczajnego podatku wypowiedział się także kanclerz Friedrich Merz.

Dowiedz się więcej: Spór w niemieckim rządzie. Propozycja ulgi dla osób dojeżdżających do pracy

Potężny wzrost cen

Od wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie, rozpoczętej 28 lutego atakami USA i Izraela na Iran, w Niemczech gwałtownie wzrosły ceny paliw. Jak wynika z danych automobilklubu ADAC, w dotychczasowym szczytowym momencie, krótko po Wielkanocy, litr oleju napędowego kosztował średnio w Niemczech o ponad 70 eurocentów więcej niż przed wybuchem wojny, a litr benzyny E10 o ponad 41 eurocentów więcej.

W poniedziałek Reiche ostrzegła, że niemiecka gospodarka prawdopodobnie będzie odczuwać negatywne skutki wojny z Iranem do końca 2026 roku.

