Ze świata

"Najwyższy priorytet". Zapowiedź zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego

Berlin, Niemcy
"Niemcy na tym korzystają". Turystyka paliwowa po wprowadzeniu cen maksymalnych na stacjach
Niemiecki rząd szykuje pakiet ratunkowy dla rynku paliw, który zakłada czasową obniżkę podatku od benzyny i diesla. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 maja, a ich celem jest powstrzymanie gwałtownego wzrostu cen wywołanego wojną USA i Izraela z Iranem.

Rząd Niemiec chce zapobiec ewentualnym niedoborom paliw w kraju w związku z kryzysem na Bliskim Wschodzie - napisała w poniedziałek agencja dpa. Kanclerz Friedrich Merz zapowiedział wykorzystanie wszystkich dostępnych środków, by zapewnić Niemcom bezpieczeństwo energetyczne.

"Świat utracił nawet miliard baryłek ropy"
"Świat utracił nawet miliard baryłek ropy"

Maja Piotrowska

Kanclerz zwołuje Radę Bezpieczeństwa Narodowego

Merz ocenił w niedzielę podczas otwarcia targów w Hanowerze, że sytuacja na rynku energii jest obecnie napięta, jednak dostawy paliw pozostają zabezpieczone. Podkreślił jednocześnie, że w razie pogorszenia sytuacji rząd jest przygotowany do podjęcia odpowiednich działań.

W związku z niełatwą sytuacją na rynku energii kanclerz zapowiedział zwołanie w najbliższym czasie Rady Bezpieczeństwa Narodowego - organu utworzonego w ubiegłym roku, skupiającego kluczowych członków rządu oraz przedstawicieli służb specjalnych i administracji. - Dla nas jest jasne: bezpieczeństwo dostaw ma dla Niemiec najwyższy priorytet. Aby zapewnić stabilność, zostaną wykorzystane wszystkie dostępne instrumenty - zadeklarował Merz.

Szef frakcji CDU/CSU w Bundestagu Jens Spahn powiedział na antenie telewizji ARD, że jak dotąd nie ma problemów z zaopatrzeniem. Jego zdaniem obecna sytuacja nie oznacza jeszcze niedoborów, lecz zaburzenia rynkowe. Z kolei lider bawarskiej CSU Markus Soeder podkreślił konieczność działań zapobiegawczych, zaznaczając, że alternatywą nie może być ograniczenie transportu czy ruchu lotniczego.

Nie takiej reakcji oczekiwał Trump. "Próbuje wyjść z twarzą"
Rząd zapowiada działania osłonowe

Na ryzyko zakłóceń dostaw paliw zareagowały także kraje związkowe rządzone przez SPD. Domagają się one zwołania nadzwyczajnej konferencji premierów landów z udziałem niemieckiego rządu. W piśmie skierowanym do Merza wezwały do pilnych konsultacji na najwyższym szczeblu w sprawie bezpieczeństwa energetycznego, cen energii oraz mechanizmów funkcjonowania rynku - podała agencja dpa, która otrzymała dokument.

Rząd Niemiec pracuje obecnie nad kolejnym działaniem osłonowym. Do obowiązujących od początku kwietnia przepisów, zgodnie z którymi stacje paliw mogą podnosić ceny tylko raz dziennie, w południe, ma dołączyć czasowa obniżka podatku od benzyny i oleju napędowego o 17 eurocentów na litrze. Rozwiązanie to powinno wejść w życie 1 maja i obowiązywać do końca czerwca. Ostatecznie zmiany musi jednak przegłosować Bundestag, który zajmie się nimi w czwartek; dzień później ustawą ma zająć się wyższa izba parlamentu - Bundesrat.

pc
Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Sean Pavone / Shutterstock

paliwaStacje paliwNiemcyFriedrich Merz
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Peter Magyar
Magyar apeluje do Zełenskiego. "Powinni go uprzejmie ponownie otworzyć"
Ze świata
melbourne shutterstock_1663195372
Banki się tego boją. "Instytucje finansowe muszą podwoić wysiłki"
Tech
Scott Bessent (z prawej) i Donald Trump
KE ostro o decyzji USA. "Rosja nie powinna czerpać korzyści"
Ze świata
shutterstock_2402485723
Zondacrypto pod lupą UOKiK. Ponad 200 sygnałów
Z kraju
Stal, przemysł stalowy, Niemcy, Thyssenkrupp
Niemcy w opałach. "Nie oczekujemy już ożywienia"
Ze świata
Pokój nie przyniesie ulgi dla rynków energetycznych
"Świat utracił nawet miliard baryłek ropy"
Maja Piotrowska
Donald Trump
Trump uderza we własnego ministra. "Totalnie się myli"
Ze świata
Sławomir Mentzen
Atak hakerski na partię Mentzena. Rzecznik komentuje
Z kraju
Wall Street, NYSE, giełda, maklerzy, inwestorzy
Spółki masowo biją prognozy. Nowe dane
Rynki
Komisja Europejska
Powrót pracy zdalnej? Komisja Europejska rekomenduje
Ze świata
Teheran, Iran
Brak postępów w rozmowach. Iran odrzuca "nierealistyczne" żądania USA
Ze świata
Ajay Banga, prezes Banku Światowego
Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy bezradne wobec kryzysów
Ze świata
stacja paliw, benzyna, tankowanie
Takie będą ceny paliw we wtorek
Z kraju
Google
Google rzuca wyzwanie Nvidii. W grze nowe układy AI
Tech
Reklama Zondacrypto na budynku Centrum Olimpijskiego
"Skala możliwego oszustwa jest bardzo duża"
Z kraju
shutterstock_1124684525
"Zasady muszą być jasne". Organizator koncertów z gigantyczną karą
Z kraju
zegar czas kalendarz shutterstock_2749353259
Płace, bezrobocie i produkcja przemysłowa. Najważniejsze dane
Z kraju
karta platnosc internet shutterstock_2656041237
Awaria płatności w Polsce
Z kraju
zlotowki Bitcoin
"Ta giełda była tykającą bombą zegarową"
Z kraju
pieniadze podatki kalkulator praca biuro wydatki shutterstock_2722823339
Podwyżka drugiego progu podatkowego. Rząd zabiera głos
Z kraju
Justin Trudeau
"Świat w momencie przesilenia". Impact'26 odkrywa karty
Z kraju
Stacja benzynowa ARCO w Los Angeles w Kalifornii w USA. ARCO to marka stacji benzynowych należąca obecnie do Marathon Petroleum
Paliwo w USA pozostanie drogie na dłużej
Ze świata
Donald Trump
Tak Amerykanie reagują na politykę Trumpa
Ze świata
Oslo
Kończą się zapasy paliwa. Rząd rozważa wprowadzenie pracy zdalnej
Ze świata
paliwo stacja benzynowa shutterstock_2755419285
Tyle dziś kosztuje paliwo
Z kraju
Ormuz – cieśnina
Zaostrzenie sytuacji na Bliskim Wschodzie. Ceny ropy w poniedziałek
Rynki
Zondacrypto, kryptowaluty
Członkowie rady nadzorczej właściciela Zondacrypto rezygnują
Z kraju
Przejście graniczne z Rosją w Narwi
Rosjanie zaostrzają kontrole na granicach
Ze świata
jedzenie dla dzieci, niemowląt, marchew, ziemniak, puree
Firma wycofała produkt. Może "zagrażać życiu"
Ze świata
Ormuz – cieśnina
Zwrot o 180 stopni. Jednostki dostały ostrzeżenia
Ze świata

