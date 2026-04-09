Strajk w dużych liniach. "Mogą wystąpić utrudnienia przy powrotach"

Lotnisko we Frankfurcie
Niemcy. Strajk pilotów (wideo archiwalne)
Personel pokładowy Lufthansy zapowiedział na piątek strajk - przekazał związek zawodowy Ufo. Oznacza to kolejne odwołania lotów niemieckiego przewoźnika. Zakłócenia mogą objąć także połączenia do i z Polski.

Jak poinformowano, strajkiem objęte są wszystkie odloty Lufthansy z lotnisk we Frankfurcie nad Menem i Monachium.

To główne huby przewoźnika, stąd także pasażerowie na innych lotniskach muszą liczyć się z odwoływanymi lotami.

Już dawno przestały to być wakacje. Jak wrócić do domu?
Już dawno przestały to być wakacje. Jak wrócić do domu?

Szymon Żyśko

"Mogą wystąpić utrudnienia przy powrotach"

Ponadto strajk obejmie wszystkie odloty regionalnej linii Lufthansa CityLine z lotnisk we Frankfurcie nad Menem, Monachium, Hamburgu, Bremie, Stuttgarcie, Kolonii, Duesseldorfie, Berlinie i Hanowerze.

"Święta Wielkanocne celowo wyłączyliśmy ze strajku, by ograniczyć skutki dla podróżnych do minimum. Jesteśmy jednak świadomi, że mimo to mogą wystąpić utrudnienia przy powrotach ze świąt i bardzo tego żałujemy" - czytamy w oświadczeniu przewodniczącego związku Ufo, Joachima Vazqueza Buergera.

Jego zdaniem strajku można było uniknąć, a "odpowiedzialność spoczywa na Lufthansie, która do tej pory nie przedstawiła nawet oferty nadającej się do negocjacji”.

Przyczyną protestu personelu pokładowego jest niezadowolenie z rozmów dotyczących umowy zbiorowej, której stawką jest ok. 800 miejsc pracy.

Kolejny strajk w Niemczech

To trzeci duża akcja protestacyjna w Lufthansie w tym roku. W marcu przez dwa dni strajkowali piloci tego przewoźnika, domagając się wyższych składek emerytalnych.

Ich poprzedni strajk miał miejsce 12 lutego. Wtedy w jednym dniu odwołano ponad 800 lotów, co dotknęło około 100 tys. pasażerów.

LufthansaStrajkNiemcy
Paulina Karpińska
